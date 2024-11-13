(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، أن إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي سيقودان "وزارة كفاءة الحكومة" الجديدة في إدارته الثانية.

وقال ترامب، في بيان: "معا، سيمهد هذان الأمريكيان الرائعان الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وخفض النفقات الباهظة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".

ونقل البيان عن ماسك قوله إن "هذا سيرسل موجات من الصدمة في النظام، وأي شخص متورط في إهدار أموال الحكومة، وهم عدد كبير من الناس".

يذكر أن ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" ومنصة "إكس" (تويتر سابقا)، أما راماسوامي فهو رجل أعمال ومرشح رئاسي جمهوري سابق.