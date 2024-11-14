ترامب يعلق على "اللقاء التاريخي" مع بايدن في البيت الأبيض

(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، إنه والرئيس جو بايدن "استمتعا حقا برؤية بعضهما البعض في البيت الأبيض، ويتوقعان رؤية بعضهما البعض مرة أخرى قبل يوم التنصيب في 20 يناير/ كانون الثاني".

وأضاف ترامب، في مقابلة هاتفية حصرية مع صحيفة نيويورك بوست الأمريكية: "لقد تعرفنا على بعضنا البعض مرة أخرى".

وتابع أنه وبايدن تحدثا عن الصراعات الجارية في الشرق الأوسط وكذلك الحرب في أوكرانيا، وقال ترامب: "طلبت آرائه وأعطاني إياها، كما تحدثنا كثيرا عن الشرق الأوسط، وأردت أن أعرف آرائه حول وضعنا وما يفكر فيه لقد أعطاني إياها، لقد كان لطيفا للغاية".

وعن تصريحاته في المكتب البيضاوي حول "انتقال سلس" بين الإدارات، قال ترامب إن "الأمر يسير بسلاسة شديدة"، وأضاف أن فريقه الانتقالي والبيت الأبيض الحالي لديهما "علاقة جيدة جدا جدا".

ووصف ترامب المكتب البيضاوي بأنه "جميل"، وقال إنه يتطلع إلى العودة إليه.

يذكر أن بايدن قال خلال اللقاء مع سلفه وخليفته الآن ترامب: "أتطلع إلى أن يكون لدينا، كما قلنا، انتقال سلس، وسنفعل كل ما في وسعنا للتأكد من توفير كل ما يلزم لك".