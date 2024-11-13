(CNN) -- رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بسلفه (وخليفته الآن) الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي الأربعاء، ودعا إلى انتقال سلس للسلطة في تصريحات موجزة للصحافة.
وقال بايدن: "السيد الرئيس المنتخب والرئيس السابق دونالد. تهانينا. وأنا أتطلع قُدُما لانتقال سلس، كما قلنا سابقًا. سنقوم بكل ما بوسعنا للتأكد من أن كل شيء سيكون على ما يرام بالنسبة لك"، وتابع: "مرحبًا، مرحبًا بك مجددًا".
وفي الوقت الذي تصافح فيه الرجلان، قال ترامب: "السياسة صعبة"، لكنه كرّر دعوة بايدن لانتقال سلس للسلطة.
وقال ترامب: "شكرًا جزيلا لك... السياسة صعبة وهذا العالم ليس جميلا في كثير من الأحيان. لكنه عالم جميل اليوم وأنا أقدر ذلك كثيرًا. سيكون الانتقال سلسًا إلى أقصى درجة ممكنة".
وسيواصل الرجلان لقاءهما خلف الأبواب المغلقة، بعد أن ظهرا أمام الصحفيين دون تلقي أية أسئلة.