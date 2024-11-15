راماسوامي: سأقوم مع إيلون ماسك بـ"ترحيل جماعي للبيروقراطيين" من واشنطن

(CNN) -- قال فيفيك راماسوامي، الخميس، إنه وإيلون ماسك، بصفتهما مسؤولين عن الوزارة الجديدة لكفاءة الحكومة، سيبدآن "عمليات الترحيل الجماعي" للبيروقراطيين في واشنطن.

وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه اختار راماسوامي وماسك لقيادة الوزارة الجديدة، وقال ترامب، في بيان: "معًا، سيمهد هذان الأمريكيان الرائعان الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وخفض اللوائح الزائدة، والنفقات الباهظة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".

وذكر راماسوامي أنه يريد أن يشكر ترامب لـ"ضمان أن إيلون ماسك وأنا في وضع يسمح لنا ببدء عمليات الترحيل الجماعي لملايين البيروقراطيين الفيدراليين غير المنتخبين من بيروقراطية العاصمة واشنطن، وهذه أيضًا هي الطريقة التي سننقذ بها هذا البلد".

يذكر أن ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" ومالك منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أما راماسوامي فهو رجل أعمال ومرشح رئاسي جمهوري سابق.