(CNN)-- تفاخر الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الخميس، باكتساح الحزب الجمهوري للحكومة الفيدرالية، أثناء حديثه في نادي مارالاغو في فلوريدا في حفل معهد أمريكا أولاً للسياسة.

وقال ترامب: “في ولايتي الأولى، قالوا ’لقد فاز في الانتخابات‘، لكنهم كانوا يتبعون دائما ’لم يفز بالتصويت الشعبي‘"، والآن "لا أحد يستطيع أن يقول ذلك عنا بعد الآن."

وفي الحفل، أعلن ترامب عن اختيار حاكم ولاية داكوتا الشمالية، دوج بورغوم، لمنصب وزير الداخلية الأمريكية، كما استعرض الرئيس المنتخب توقعاته بشأن روبرت إف كينيدي جونيور، الذي اختاره في وقت سابق لإدارة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

في هذه الأثناء، كانت هناك ردود فعل متباينة من أعضاء الكونغرس وغيرهم تجاه اختيار ترامب للنائب السابق مات غايتز لإدارة وزارة العدل.