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(CNN)-- سيحتفظ الحزب الجمهوري بالسيطرة على مجلس النواب، حسبما تتوقع شبكة CNN، وهو انتصار للحزب الذي يتمتع بالأغلبية في المجلس منذ عام 2023.

ووفقا لتوقعات CNN وصل الجمهوريون للرقم السحري "218" مقعدا وهو الرقم الذي يحتاجه أي حزب للسيطرة على مجلس النواب مقابل 208 مقاعد للحزب الديمقراطي.

ويذكر أن الحزب الجمهوري وفي طريق سيطرته على مجلس النواب تمكن من قلب 7 مقاعد كانت تابعة للديمقراطيين وفقا لإحصاء CNN مقابل قلب الحزب الجمهوري لـ6 مقاعد كانت جمهورية في السابق.

وتنضم سيطرة الجهوريين على مجلس النواب بعد قلبهم السيطرة على أغلبية مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي وكذلك فوزهم عبر المرشح الجمهوري، دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية 2024 أمام الديمقراطية نائب الرئيس، كامالا هاريس.