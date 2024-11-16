روسيا تزعم تحقيق تقدم في دونيتسك شرقي أوكرانيا

(CNN)-- زعمت روسيا أنها سيطرت على مستوطنتين أخريين في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، حيث كانت القوات الروسية تحقق مكاسب تدريجية منذ أشهر.

وفي تحديثها اليومي، الأحد، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية "حرّرت" مستوطنتي بيفدين وماكاريفكا.

لم يعلق المسؤولون الأوكرانيون على هذه الادعاءات.

من ناحية أخرى، قال فاديم فيلاشكين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، إن الهجمات الروسية قتلت ثلاثة سكان، الجمعة، في تشاسيف يار وسلوفينسك وكوراخوف.

يتقدم الروس ببطء في شرق أوكرانيا، بينما تواجه أوكرانيا ظروفًا صعبة بشكل متزايد على الخطوط الأمامية وسط نقص في الأسلحة والأفراد.