دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الدفاع السعودية، مساء الجمعة، صورا ومقطع فيديو من اختتام القوات الجوية الملكية السعودية مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران.

جاء ذلك في تدوينة لوزارة الدفاع السعودية على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "القوات الجوية تختتم مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران، الذي أُقيم في قاعدة الصخير الجوية في البحرين".

وذكر وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتقرير: "اختتمت القوات الجوية الملكية السعودية مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران، الذي أُقيم في قاعدة الصخير الجوية في البحرين خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2024 في نسخته السابعة بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات المتخصصة في مجال الطيران المدني والعسكري.. وتميزت مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية وفريق الصقور السعودية بعروض جوية أظهرت مستوى الاحترافية العالية للطيارين السعوديين وقدراتهم على تنفيذ مناورات جوية دقيقة".

وأضافت: "اشتملت العروض على طائرات حديثة تُظهر مدى التقدم التقني والتطور الذي وصلت إليه القوات الجوية السعودية في مجال الطيران والدفاع الجوي"، لافتة إلى أن "مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية تهدف في معرض البحرين الدولي للطيران إلى عرض الخبرات المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في هذا المجال، حيث يعتبر المعرض أحد أبرز الوجهات في المنطقة، التي تهتم بمجال الطيران والدفاع، حيث شهد العديد من العروض الجوية والمعدات العسكرية الحديثة من مختلف الدول المشاركة".