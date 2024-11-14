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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء، صورا ومقطع فيديو لمقتطفات من مشاركة القوات الجوية الملكية وفريق الصقور السعودية في معرض البحرين الدولي للطيران.

جاء ذلك بتدوينة نشرتها الدفاع السعودية على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) لافتة إلى أن العرض كان في قاعدة الضخير الجوية ويمتد بين 13 و15 نوفمبر/ تشرين الأول الجاري.

وورد في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية: "تضمنت المشاركة عروضًا جوية قدمها فريق الصقور السعودية التابع للقوات الجوية الملكية السعودية في استهلال مشاركته في حفل الافتتاح، أظهر فيها الطيارون السعوديون مهاراتهم واحترافيتهم، إلى جانب المشاركة بطائرتي (تايفون) بعروض جوية انفرادية، وعروض أرضية، وطائرة (ف - ١٥ إس أي) بعروض أرضية".

وتابعت الوكالة في تقريرها: "تهدف المشاركة إلى إبراز الإمكانيات والمستوى الاحترافي للقوات المشاركة، إلى جانب تعزيز التعاون بين القوات الجوية الملكية السعودية وسلاح الجو الملكي البحريني وإظهار ما وصلت إليه القوات الجوية من احترافية، واكتساب الخبرات في مجال تنفيذ العروض الجوية بجميع أنواعها والاطلاع على أحدث التقنيات العسكرية".

وأضافت: "يعد فريق الصقور السعودية من أبرز فرق الاستعراضات الجوية على مستوى العالم، ويستخدم طائرات «Hawk Mk.65»، وتم إنشاء الفريق للتعريف بإمكانات وقدرة الطيار السعودي على تطويع الآلة واستعراض قدرات الطيارين والفنيين السعوديين عبر عروض جوية متنوعة".