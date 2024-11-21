توجيه تهم رشوة للملياردير الهندي غوتام أداني في نيويورك

(CNN)-- أعلنت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، أن الملياردير الهندي، غوتام أداني، ومسؤولين تنفيذيين آخرين وجهت إليهم اتهامات في نيويورك لدورهم في مخطط احتيال بمليارات الدولارات.

وقالت السلطات إن أداني وسبعة آخرين من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال الأعمال، بمن في ذلك ابن أخيه ساجار أداني، وعدوا برشاوى تزيد عن 250 مليون دولار لمسؤولين حكوميين هنديين لتأمين عقود الطاقة الشمسية.

وقالت نائب مساعد المدعي العام، ليزا ميلر، في بيان، الأربعاء، إن تلك الرشاوى كانت "للكذب على المستثمرين والبنوك لجمع مليارات الدولارات وعرقلة العدالة".

ويُعد أداني، الذي تبلغ ثروته أكثر من 85 مليار دولار، ثاني أغنى شخص في آسيا بعد مواطنه موكيش أمباني، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، وهو مؤسس المجموعة الهندية مترامية الأطراف "أداني غروب".

وكان من المتوقع أن تحقق عقود توريد الطاقة الشمسية أرباحًا تزيد عن 2 مليار دولار بعد خصم الضرائب على مدار فترة 20 عامًا تقريبًا.

وقالت السلطات إن أداني التقى شخصيًا بمسؤول حكومي هندي للمضي قدماً في المخطط، الذي تم تنفيذه بين عامي 2020 و2024، وقد التقى المتهمون بشكل متكرر وناقشوا مخطط الرشوة، بما في ذلك الأدلة الموجودة على عدة هواتف.

تواصلت CNN مع شركة Adani Enterprises للتعليق.