(CNN)-- توفي نجم الباليه الروسي الشهير، فلاديمير شكلياروف، بعد سقوطه من الطابق الخامس لأحد المباني، السبت، وتم تأكيد وفاته من قبل مسرح ماريانسكي، وهو مكان في مدينة سانت بطرسبرغ حيث كان شكلياروف هو الراقص الأول.

وبينما بدأت السلطات الروسية تحقيقًا في وفاة شكلياروف، فقد تم التوصل إلى أن "السبب الأولي" هو أنه كان حادثا، حسبما أفادت وسائل الإعلام الحكومية الروسية "ريا نوفوستي".

وقال مصدر في خدمات الطوارئ الروسية لوكالة ريا نوفوستي: "إنها ليست جريمة.. لقد مات موتاً طبيعياً".

وذكرت وسائل إعلام روسية أن شكلياروف توفي قبل يومين من خضوعه لعملية جراحية معقدة في العمود الفقري، وكان يتناول "مسكنات خطيرة للألم" لبعض الوقت، في حين قالت ديانا فيشنيفا، وهي راقصة رئيسية في فرقة ماريانسكي، إن وفاة شكلياروف هي "مأساة" لعالم الباليه.

وولد شكلياروف في لينينغراد - سانت بطرسبرغ الآن - ودرس في أكاديمية فاغانوفا المرموقة للباليه وتخرج في عام 2003. وانضم إلى مسرح ماريانسكي في نفس العام وعمل كراقص رئيسي - وهو أعلى رتبة في المؤسسة - منذ 2011.

وفي مسيرة مهنية امتدت لأكثر من عقدين من الزمن، لعب شكلياروف دور البطولة في إنتاجات "بحيرة البجع"، و"الجمال النائم"، و"روميو وجولييت"، و"دون كيشوت"، كما قام بأدوار البطولة كفنان ضيف مع شركات خارج روسيا، بما في ذلك فرقة الباليه الملكية في لندن ومسرح الباليه الأمريكي في نيويورك.

وحصل على العديد من الأوسمة خلال مسيرته المهنية، بما في ذلك جائزة ليونيد ماسين الدولية في عام 2008، وفي عام 2020 تم تعيينه فنانًا مشرفًا في روسيا.

وفي الأيام التي تلت شن روسيا غزوها واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، نُقل عن شكلياروف تحدثه علنًا عن دعمه للسلام.