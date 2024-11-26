ماذا قالت أمريكا عن قصف أوكرانيا لروسيا بصواريخ أتاكمز؟

(CNN)-- ذكرت الإدارة الأمريكية، الاثنين، أن أوكرانيا استخدمت صواريخ أتاكمز التي زودتها بها في قصف منطقة كورسك الروسية وما حولها، مؤكدة أن واشنطن منحت أوكرانيا الإذن باستخدام الصواريخ ضد روسيا.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي، يمكنهم استخدام أتاكمز للدفاع عن أنفسهم، والآن يحدث هذا بشكل مفهوم في كورسك وما حولها، لقد غيرنا التوجيهات وأعطيناهم إرشادات بأنهم يستطيعون استخدامها، لضرب هذه الأنواع المعينة من الأهداف".

وفي الأسبوع الماضي، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا أطلقت صواريخ أتاكمز أمريكية الصنع على منطقة بريانسك الروسية، بعد أيام فقط من قول مسؤولين أمريكيين لشبكة CNN إن إدارة جو بايدن أعطت كييف الضوء الأخضر لاستخدام تلك الصواريخ ضد أهداف داخل روسيا.

والاثنين، قال الجيش الأوكراني إنه هاجم "عددا من الأهداف المهمة" في العديد من المناطق الروسية، بما في ذلك كورسك، لكنه لم يحدد أنواع الأسلحة التي استخدمها في الهجمات.

وحددت CNN موقع مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي نُشرت بين عشية وضحاها، والتي أظهرت انفجارات كبيرة بالقرب من مطار في منطقة كورسك، حيث تواصل أوكرانيا الاحتفاظ بالأراضي الروسية التي استولت عليها في هجوم مضاد.

وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، إن أنظمتها الدفاعية أسقطت 8 صواريخ باليستية، لكنها لم تقدم تفاصيل.