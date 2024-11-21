تصعيد كبير.. أوكرانيا تقصف روسيا بصواريخ بريطانية وتحذير من هجوم روسي وشيكالعالمنشر الخميس، 21 نوفمبر / تشرين الثاني 2024في تصعيد كبير، أطلقت أوكرانيا المزيد من الصواريخ بعيدة المدى التي زودها بها الغرب على الأراضي الروسية، وأغلقت سفارات غربية أبوابها في كييف بسبب تهديد جوي، في انعكاس للتوتر المتزايد في العاصمة الأوكرانية.وأيضًا.. لأول مرة.. أوكرانيا تطلق صواريخ ستورم شادو البريطانية على روسياللمرة الأولى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.. شاهد إغلاق سفارة أمريكا في كييفقراءة المزيدألمانياأمريكاأوكرانيابريطانياروسياأسلحة نوويةالجيش الأمريكيالجيش الأوكرانيالجيش الروسيالناتو