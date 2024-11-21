تصعيد كبير.. أوكرانيا تقصف روسيا بصواريخ بريطانية وتحذير من هجوم روسي وشيك

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تصعيد كبير.. أوكرانيا تقصف روسيا بصواريخ بريطانية وتحذير من هجوم روسي وشيك

في تصعيد كبير، أطلقت أوكرانيا المزيد من الصواريخ بعيدة المدى التي زودها بها الغرب على الأراضي الروسية، وأغلقت سفارات غربية أبوابها في كييف بسبب تهديد جوي، في انعكاس للتوتر المتزايد في العاصمة الأوكرانية.

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