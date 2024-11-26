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فانس: ترامب إذا خسر الانتخابات فربما كان سيقضي بقية حياته في السجن

العالم
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فانس: ترامب إذا خسر الانتخابات فربما كان سيمضي بقية حياته في السجن
صورة أرشيفيةCredit: Drew Angerer/Getty Images

(CNN)-- قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الاثنين، إن ترامب إذا خسر الانتخابات الرئاسية 2024 "فربما كان سيمضي بقية حياته في السجن".

وجاء تصريح فانس بعد أن أسقط المستشار الخاص جاك سميث قضيتين ضد ترامب بشأن محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية 2020 التي خسرها وكذلك سوء التعامل مع الوثائق السرية.

وأضاف فانس، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "كانت هذه الملاحقات القضائية سياسية دائما، والآن حان الوقت لضمان عدم تكرار ما حدث للرئيس ترامب في هذا البلد مرة أخرى".

يذكر أن ترامب قال عن القضيتين،  عبر منصته "تروث سوشال": "مثل كل القضايا الأخرى ضدي، فارغة وبلا أساس قانوني، ولا ينبغي رفعها أبدا، لقد تم إهدار أكثر من 100 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديمقراطي ضد خصمهم السياسي، لم يحدث شيء مثل هذا في بلدنا من قبل، ولكني صمدت ضد كل الصعاب، وفزت، سأجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

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وكان جاك سميث ذكر أنه أسقط القضيتين لأن "الظروف تغيرت"، وأضاف في مذكرة مكونة من  6 صفحات أن "موقف وزارة العدل هو أن الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه"، لكنه ذكر أن "هذه النتيجة لا تستند إلى مزايا أو قوة القضية ضد المدعى عليه".

وتابع: "موقف الحكومة بشأن محاكمة المدعى عليه لم يتغير لكن الظروف تغيرت، نتيجة للانتخابات التي أجريت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، سيتم اعتماد المدعى عليه كرئيس منتخب في 6 يناير/ كانون الأول، وتنصيبه في يوم 20".

وأشار سميث إلى أن انتخاب متهم يواجه اتهامات جنائية لرئاسة البيت الأبيض "أمر غير مسبوق"، ولفت إلى "موقف وزارة العدل الراسخ بأن الدستور يمنع الملاحقات الجنائية ضد الرئيس الحالي".

ومع ذلك، أكد أن "هذا الحظر قاطع ولا يعتمد على خطورة الجرائم المتهم بها، أو قوة أدلة الحكومة، أو مزايا الادعاء، والتي تقف الحكومة وراءها بالكامل".

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