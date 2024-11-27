3 رسوم بيانية تساعد في شرح آلية عمل الرسوم الجمركية لترامب

Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.كيف ستعمل آلية الرسوم الجمركية لترامب؟ رسوم بيانية توضح - CNN Arabic
الانتخابات الأمريكية 2024الانتخابات الأمريكية 2024

كيف ستعمل آلية الرسوم الجمركية لترامب؟ رسوم بيانية توضح

العالم
نشر
4 دقائق قراءة
3 رسوم بيانية تساعد في شرح آلية عمل الرسوم الجمركية لترامب
Credit: Justin Sullivan

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- عندما يعود الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، من المرجح أن تلعب الرسوم الجمركية مرة أخرى دورًا رئيسيًا في أجندته السياسية.

وعد ترامب، الاثنين، بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، فضلا عن زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية الصنع بنسبة 10%، في اليوم الأول لإدارته في محاولة للانتقام من الهجرة غير الشرعية والمخدرات. القادمة عبر الحدود.

وخلال حملته الانتخابية، قال ترامب مرارًا وتكرارًا إنه يخطط لفرض تعريفة شاملة تتراوح بين 10% أو 20% على كل واردات قادمة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تعريفة جمركية تصل إلى 60% على جميع الواردات الصينية، في محاولة لتشجيع التصنيع الأمريكي.

فيما يلي ثلاثة رسوم بيانية للمساعدة في شرح تأثير التعريفات:

donald-trump-tariffs-1

لسنوات، ادعى ترامب بشكل غير دقيق أن الدول الأجنبية تدفع الرسوم الجمركية. ولكن في الواقع، يتم دفع التعريفة من قبل الشركة التي تستورد السلعة ومقرها الولايات المتحدة.

وقد وجدت الدراسات تلو الأخرى، بما في ذلك دراسة أجرتها لجنة التجارة الدولية الأمريكية المؤلفة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أن الأمريكيين تحملوا تقريبًا كامل تكلفة تعريفات ترامب الجمركية على المنتجات الصينية.

في المجمل، فرضت الإجراءات الجمركية السابقة التي اتخذها ترامب رسومًا على نحو 14% من واردات الولايات المتحدة ــ وهي حصة صغيرة نسبيا مقارنة بالتعريفة الشاملة التي تعهد بتنفيذها على 100% من الواردات إذا تم انتخابه.
 

donald-trump-tariffs-2

عندما كان ترامب في منصبه، قام بتطبيق تعريفات جمركية على ما قيمته حوالي 380 مليار دولار من البضائع المستوردة إلى الولايات المتحدة، وفقًا لتحليل مؤسسة الضرائب.

وتنطبق هذه الرسوم على آلاف المنتجات صينية الصنع، بما في ذلك قبعات البيسبول والأمتعة والدراجات وأجهزة التلفاز والأحذية الرياضية. كما أثرت تعريفات ترامب على الصلب والألومنيوم والغسالات والألواح الشمسية الأجنبية.

أبقت إدارة بايدن - هاريس على معظم هذه الرسوم الجمركية وزادت معدل بعض الرسوم.

وقال ترامب إنه إذا فاز في الانتخابات، فإن إدارته يمكن أن تستخدم التعريفات ليس فقط لخلق وظائف أمريكية ولكن أيضًا لجلب مليارات الدولارات للمساعدة في تمويل مبادرات سياسية أخرى.

لقد اقترح تمديد التخفيضات الضريبية التي تم تنفيذها في عام 2017، فضلا عن إلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي واستحقاقات الضمان الاجتماعي - وادعى أنه سيظل قادرًا على خفض العجز الأمريكي بفضل الإيرادات الجديدة من تعريفاته الجمركية.

وقال ترامب خلال خطاب ألقاه في نادي ديترويت الاقتصادي في تشرين الأول/أكتوبر: "في نهاية المطاف، ستجني بلادنا المزيد من الأموال، بالإضافة إلى التكلفة، وسنبدأ في خفض كبير للديون".

وفي خطاب ألقاه في سبتمبر/أيلول، قال ترامب أيضًا إن إيرادات التعريفة الجمركية يمكن أن تغطي تكاليف مبادرة رعاية الأطفال. وذكرت قناة CNBC أنه طرح فكرة استبدال ضريبة الدخل الفيدرالية بإيرادات التعريفات الجمركية.
 

donald-trump-tariffs-3

وعندما سأله مضيف البودكاست جو روجان في أكتوبر/تشرين الأول عما إذا كان جاداً بشأن استبدال ضريبة الدخل الفيدرالية، أجاب ترامب: "نعم، بالتأكيد، ولم لا؟"
وفي وقت لاحق، قال جيسون ميلر، كبير مستشاري حملة ترامب، للصحفيين إن الفكرة هي "هدف طموح".
ولكن حتى لو نفذ ترامب التعريفات الجمركية على جميع الواردات الأمريكية، فمن غير المرجح أن تغطي الإيرادات الناتجة كل هذه التكاليف.
وقدرت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة في أكتوبر/تشرين الأول أن خطة ترامب للتعريفة الجمركية لن تولد إيرادات كافية لدفع تكاليف مقترحاته الأخرى للإنفاق.
وفي نهاية المطاف، قدرت المجموعة أن مقترحات ترامب ستضيف 7.75 تريليون دولار إلى الدين الوطني على مدى العقد المقبل.

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.