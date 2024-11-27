3 رسوم بيانية تساعد في شرح آلية عمل الرسوم الجمركية لترامب

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- عندما يعود الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، من المرجح أن تلعب الرسوم الجمركية مرة أخرى دورًا رئيسيًا في أجندته السياسية.

وعد ترامب، الاثنين، بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، فضلا عن زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية الصنع بنسبة 10%، في اليوم الأول لإدارته في محاولة للانتقام من الهجرة غير الشرعية والمخدرات. القادمة عبر الحدود.

وخلال حملته الانتخابية، قال ترامب مرارًا وتكرارًا إنه يخطط لفرض تعريفة شاملة تتراوح بين 10% أو 20% على كل واردات قادمة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تعريفة جمركية تصل إلى 60% على جميع الواردات الصينية، في محاولة لتشجيع التصنيع الأمريكي.

فيما يلي ثلاثة رسوم بيانية للمساعدة في شرح تأثير التعريفات:

لسنوات، ادعى ترامب بشكل غير دقيق أن الدول الأجنبية تدفع الرسوم الجمركية. ولكن في الواقع، يتم دفع التعريفة من قبل الشركة التي تستورد السلعة ومقرها الولايات المتحدة.

وقد وجدت الدراسات تلو الأخرى، بما في ذلك دراسة أجرتها لجنة التجارة الدولية الأمريكية المؤلفة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أن الأمريكيين تحملوا تقريبًا كامل تكلفة تعريفات ترامب الجمركية على المنتجات الصينية.

في المجمل، فرضت الإجراءات الجمركية السابقة التي اتخذها ترامب رسومًا على نحو 14% من واردات الولايات المتحدة ــ وهي حصة صغيرة نسبيا مقارنة بالتعريفة الشاملة التي تعهد بتنفيذها على 100% من الواردات إذا تم انتخابه.



عندما كان ترامب في منصبه، قام بتطبيق تعريفات جمركية على ما قيمته حوالي 380 مليار دولار من البضائع المستوردة إلى الولايات المتحدة، وفقًا لتحليل مؤسسة الضرائب.

وتنطبق هذه الرسوم على آلاف المنتجات صينية الصنع، بما في ذلك قبعات البيسبول والأمتعة والدراجات وأجهزة التلفاز والأحذية الرياضية. كما أثرت تعريفات ترامب على الصلب والألومنيوم والغسالات والألواح الشمسية الأجنبية.

أبقت إدارة بايدن - هاريس على معظم هذه الرسوم الجمركية وزادت معدل بعض الرسوم.

وقال ترامب إنه إذا فاز في الانتخابات، فإن إدارته يمكن أن تستخدم التعريفات ليس فقط لخلق وظائف أمريكية ولكن أيضًا لجلب مليارات الدولارات للمساعدة في تمويل مبادرات سياسية أخرى.

لقد اقترح تمديد التخفيضات الضريبية التي تم تنفيذها في عام 2017، فضلا عن إلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي واستحقاقات الضمان الاجتماعي - وادعى أنه سيظل قادرًا على خفض العجز الأمريكي بفضل الإيرادات الجديدة من تعريفاته الجمركية.

وقال ترامب خلال خطاب ألقاه في نادي ديترويت الاقتصادي في تشرين الأول/أكتوبر: "في نهاية المطاف، ستجني بلادنا المزيد من الأموال، بالإضافة إلى التكلفة، وسنبدأ في خفض كبير للديون".

وفي خطاب ألقاه في سبتمبر/أيلول، قال ترامب أيضًا إن إيرادات التعريفة الجمركية يمكن أن تغطي تكاليف مبادرة رعاية الأطفال. وذكرت قناة CNBC أنه طرح فكرة استبدال ضريبة الدخل الفيدرالية بإيرادات التعريفات الجمركية.



وعندما سأله مضيف البودكاست جو روجان في أكتوبر/تشرين الأول عما إذا كان جاداً بشأن استبدال ضريبة الدخل الفيدرالية، أجاب ترامب: "نعم، بالتأكيد، ولم لا؟"

وفي وقت لاحق، قال جيسون ميلر، كبير مستشاري حملة ترامب، للصحفيين إن الفكرة هي "هدف طموح".

ولكن حتى لو نفذ ترامب التعريفات الجمركية على جميع الواردات الأمريكية، فمن غير المرجح أن تغطي الإيرادات الناتجة كل هذه التكاليف.

وقدرت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة في أكتوبر/تشرين الأول أن خطة ترامب للتعريفة الجمركية لن تولد إيرادات كافية لدفع تكاليف مقترحاته الأخرى للإنفاق.

وفي نهاية المطاف، قدرت المجموعة أن مقترحات ترامب ستضيف 7.75 تريليون دولار إلى الدين الوطني على مدى العقد المقبل.