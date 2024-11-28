تبادل 3 سجناء بين أمريكا والصين.. ماذا نعلم عن الصفقة؟

(CNN)—أطلق سراح ثلاثة أمريكيين كانوا محتجزين في الصين لسنوات في إطار تبادل سجناء بين واشنطن وبكين.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لشبكة CNN، الأربعاء: "يسعدنا أن نعلن إطلاق سراح مارك سويدان وكاي لي وجون ليونج من الاحتجاز في جمهورية الصين الشعبية.. وسيعودون قريبًا ويجتمعون مع عائلاتهم للمرة الأولى منذ سنوات عديدة".

وإطلاق سراح الأمريكيين مقابل مواطنين صينيين مجهولين، وهم الآن محتجزون لدى الولايات المتحدة، وفقًا لمسؤول أمريكي.

وخفضت الولايات المتحدة، الأربعاء، مستوى تحذير السفر إلى المستوى الثاني ما يعني "ممارسة المزيد من الحذر بالنسبة للبر الرئيسي للصين"، وكانت صحيفة بوليتيكو أول من أعلن عن إطلاق سراح الأمريكيين.

وصنّف لي وسويدان على أنهما محتجزان ظلما من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.

ويأتي إطلاق سراحهم قبل أقل من شهرين من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه. ويأتي ذلك بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية الهادئة التي بذلتها إدارة بايدن، مع تعامل الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وجيك سوليفان ومسؤولين أمريكيين آخرين مع نظرائهم بشأن هذه المسألة.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الصينية إن ثلاثة من مواطنيها عادوا إلى وطنهم في إطار تبادل سجناء بين بكين وواشنطن، والذي ضمن إطلاق سراح ثلاثة أمريكيين مقابل ثلاثة مواطنين صينيين مجهولي الهوية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في مؤتمر صحفي دوري يوم الخميس: "من خلال الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الصينية، عاد ثلاثة مواطنين صينيين احتجزتهم الولايات المتحدة ظلماً بأمان إلى وطنهم"،

وقال هاريسون لي، نجل كاي لي، إن عائلته "ترحب بشدة بنبأ إطلاق سراح كاي من الأسر بعد ما يزيد قليلاً عن 3000 يوم من الاحتجاز غير المشروع"، وكتب هاريسون لي: "نعرب عن عميق امتناننا للعديد من الوكالات والأفراد والمنظمات غير الحكومية التي جعلت هذا اليوم ممكنا"، معربا عن امتنانه الخاص لبايدن ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية.

وشكر السفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز لزيارة والده ثلاث مرات والقنصلية الأمريكية في شنغهاي "لضمان سلامة كاي الجسدية والعقلية طوال فترة احتجازه".