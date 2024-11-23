بتوبيخ نادر.. أغنى رجل في الصين ينتقد "تقاعس الحكومة"

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(CNN)-- انتقد أغنى رجل في الصين، تشونغ شانشان، منصات التسوق عبر الإنترنت، متهماً إياها ببدء حروب أسعار ألحقت أضراراً بمجموعة واسعة من الشركات والصناعات في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ركوداً اقتصادياً.

وفي تصريحات نادرة للغاية خضعت لرقابة كبيرة من قبل وسائل الإعلام الحكومية، استهدف تشونغ شانشان، مؤسس شركة المشروبات نونغفو سبرينغز، الحكومة الصينية، قائلاً إنها "مهملة" في فشلها في منع اتجاه التسعير المفرط.

ومن غير المعتاد على الإطلاق أن يستهدف رجال الأعمال الصينيون الحكومة علنًا، وأولئك الذين فعلوا ذلك واجهوا في كثير من الأحيان تداعيات.

وفي حديثه، الثلاثاء، خلال زيارة لمقاطعة في شرق الصين، نُقل عن تشونغ على نطاق واسع أنه يستهدف بشكل مباشر منصة Pinduoduo، منتقدًا موقع التجارة الإلكترونية الشهير المملوك لشركة PDD Holdings لإلحاق الضرر بالشركات.

وشهدت Pinduoduo نموًا هائلاً في السنوات الأخيرة ويرجع ذلك جزئيًا إلى أسعارها التنافسية للغاية.

وفي تصريحات أخرى من المؤتمر الصحفي نفسه لم تنشرها وسائل الإعلام الرسمية على نطاق واسع، خص تشونغ الحكومة الصينية بالذكر لعدم بذل المزيد من الجهد لوقف هذا الاتجاه، وأضاف، بحسب نص نشرته شركة سينا ​​تكنولوجي في مقاطع فيديو متعددة شاركتها المواقع الإخبارية: "لم تتدخل الحكومة في هذا التوجه للصناعة، وأعتقد أن الحكومة أهملت في واجبها".

وتواصلت شبكة CNN مع Nongfu Springs و PDDللتعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.