تفاعل على صورة "بريكس" الجماعية.. مراسل CNN يفصّل ما هي رمزيتها

ماذا يعني انضمام السعودية والإمارات إلى "بريكس" وكيف سيكون أثر ذلك اقتصاديًا؟

(CNN)-- قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنه سيطلب من الدول الأعضاء في مجموعة البريكس - وهي مجموعة من الاقتصادات الناشئة التي تدعمها الصين وروسيا - الالتزام بعدم إنشاء عملة جديدة أو مواجهة رسوم جمركية بنسبة 100٪ خلال إدارته.

نشر ترامب على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال، السبت: "لقد انتهت فكرة أن دول البريكس تحاول الابتعاد عن الدولار بينما نقف مكتوفي الأيدي ونراقب".

وأضاف ترامب: "نحن نطالب بالتزام من هذه الدول بأنها لن تصدر عملة جديدة للبريكس، ولا تدعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي العظيم، وإلا فإنها ستواجه تعريفات جمركية بنسبة 100٪، ويجب تتوقع أن تقول وداعًا لـ(لتعاملات التجارية) في الاقتصاد الأمريكي الرائع".

تتكون مجموعة البريكس من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا منذ عام 2011. وفي وقت سابق من هذا العام، انضمت إيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا ومصر رسميًا.

في عام 2023، اقترح الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إنشاء عملة مشتركة كوسيلة لمعاملات الدفع خوفًا من تقلب الدولار الأمريكي. وكرّر هذه الفكرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لكن فرص ظهور عملة جديدة ربما تكون ضئيلة بسبب الاختلافات الاقتصادية والجيوسياسية للتحالف.