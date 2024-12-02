(CNN)-- قال هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن في بيان بعد صدور العفو عنه من والده: "لقد اعترفت بأخطائي وتحملت مسؤوليتها خلال أحلك أيام إدماني، الأخطاء التي تم استغلالها لإذلالي وفضحي أنا وعائلتي علنًا من أجل التلاعبات السياسية".

وأضاف: "وعلى الرغم من كل هذا، فقد حافظت على اعتدالي لأكثر من خمس سنوات بسبب إيماني العميق والحب الراسخ ودعم عائلتي وأصدقائي. في خضم الإدمان، أهدرت العديد من الفرص والمزايا. في التعافي، يمكن أن تُتاح لنا الفرصة لتصحيح الأخطاء حيثما أمكن، وإعادة بناء حياتنا. لن أعتبر أبدا العفو الذي مُنح لي اليوم أمرا مسلما به، وسأكرس الحياة التي أعدت بناءها لمساعدة أولئك الذين ما زالوا مرضى ويعانون".

ومن جانبهم، أخطر محامو هانتر بايدن، مساء الأحد، القضاة رسميا بشأن العفو، وقالوا في إفادة خطية مشفوعة بالقسم إنه قبل العفو من والده.

وفي ملفات جديدة للمحكمة، أخبر محامو هانتر بايدن القضاة في قضيته الضريبية وقضية السلاح، أن العفو من الرئيس الأمريكي جو بايدن "يتطلب رفض لائحة الاتهام ضده، وتأجيل جميع الإجراءات المستقبلية في هذه القضية".

وقال محامو هانتر بايدن إن هذه سابقة طويلة الأمد بعد حالات العفو السابقة، بما في ذلك عفو الرئيس (المنتخب)، دونالد ترامب عن مستشاريه السابقين في البيت الأبيض ستيف بانون ومايكل فلين، (عندما كان في السلطة).