نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- قالت مصادر، لشبكة CNN، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما أصدر عفوا عن نجله هانتر، الأحد، لم يعرض القرار مسبقا على وزارة العدل، التي تنظر مثل تلك الطلبات وتقدم المشورة للرئيس.

وبينما اعتمد بايدن على الوزارة في كل قراراته المتعلقة بالعفو، تجاوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب الوزارة بانتظام عند منح العفو خلال ولايته الأولى.

ويأتي قرار بايدن بالعفو عن نجله هانتر، والذي كان ضمن سلطات بايدن كرئيس، بعد أن قال مرارًا وتكرارًا إنه لن يعفو عنه.

وأدين هانتر بايدن بعدة تهم في قضيتين منفصلتين تتعلقان بشراء سلاح والضرائب.

ويساعد مكتب في وزارة العدل الرؤساء بشأن اتخاذ قرارات العفو، بما في ذلك العفو وتخفيف الأحكام، ويقدم التوصيات.

ووفقا لمصادر، ربما قرر المكتب أن هانتر بايدن غير مؤهل للعفو لأنه لم يُحكم عليه في قضية السلاح أو الضرائب.

ومنح بايدن أقل من 30 عفوا لأشخاص خلال رئاسته وعفا عن جميع الجرائم المتعلقة بحيازة الماريغوانا البسيطة، وخفف أحكام أكثر من 100 شخص.

وفي المقابل، تعرض ترامب لانتقادات خلال ولايته لإصداره أكثر من 200 قرار بالعفو ​​دون الرجوع للوزارة.