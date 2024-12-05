تحليل لـCNN: كيف راقبت بيونغ يانغ وموسكو وبكين أزمة كوريا الجنوبية؟

نشر الأربعاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- قلبت ليلة من الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية الاستقرار في حليف ديمقراطي رئيسي للولايات المتحدة رأسا على عقب، مما أرسل موجات صدمة عبر المنطقة وواشنطن في لحظة من التوتر العالمي الحاد.

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية، ليلة الثلاثاء، في مرسوم مفاجئ تم إلغاؤه بعد ساعات في أعقاب معارضة ساحقة لما اعتُبر على نطاق واسع انتهاكا للديمقراطية النابضة بالحياة في البلاد.

وقوبلت هذه الخطوة، التي ادعى يون أنها ضرورية لـ"إنقاذ البلاد ضد القوى المناهضة للدولة التي تحاول تدمير النظام الدستوري للديمقراطية الليبرالية"، باحتجاجات في سيول ودعوات متزايدة لاستقالة الرئيس.

ويبدو أن هذا التطور المذهل فاجأ واشنطن، فهذا الواقع مزعج بالنسبة للجيش الأمريكي، الذي يضم نحو 30 ألف جندي وأكبر قاعدة له في الخارج في كوريا الجنوبية، والتي تعمل كحائط صد ضد عدوانية كوريا الشمالية والصين في منطقة ذات أهمية استراتيجية.

وتلك الاضطرابات لديها القدرة على إحداث عواقب وخيمة في لحظة تتعمق فيها خطوط الصدع الجيوسياسية في آسيا، حيث تعمل كل من كوريا الشمالية والصين على تعزيز تحالفهما مع روسيا التي تشن حربا على أوكرانيا.

ومن المرجح أن يراقب القادة في بيونغ يانغ وبكين وموسكو التطورات في سيول مع التركيز على قدرتها على تقويض معقل رئيسي للقوة الأمريكية في المنطقة، والآن تتجه كل الأنظار إلى كوريا الشمالية، التي قد تكون حريصة على استخدام الفوضى السياسية لصالحها.

"عواقب وخيمة"

لطالما اعتبرت الدولتان التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حجر الزاوية للسلام في المنطقة، حيث تواصل كوريا الشمالية تهديد جارتها الجنوبية والولايات المتحدة ببرنامجها غير القانوني للأسلحة.

ولم يزد هذا التهديد إلا حدة مع تكثيف كوريا الشمالية لشراكتها مع روسيا، حيث أرسلت ذخيرة وصواريخ وجنودا، كما يقول مسؤولون استخباراتيون، لمساعدة موسكو في حربها ضد أوكرانيا.

وقال العقيد الأمريكي المتقاعد سيدريك ليجتون لشبكة CNN: "أي حالة من عدم الاستقرار في كوريا الجنوبية لها تداعيات كبيرة على سياساتنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، مشيرا إلى كيفية استعداد القوات الأمريكية في البلاد لسيناريو "القتال " ضد كوريا الشمالية.

وأضاف: "كلما قل الاستقرار في كوريا الجنوبية، كلما ساءت الأمور بالنسبة لنا لتحقيق أهداف سياستنا".

وعمل الرئيس الأمريكي جو بايدن بجد خلال فترة ولايته لتعزيز الشراكة الأمريكية مع كوريا الجنوبية، حيث التقى بيون عدة مرات، مشيرًا إلى الزعيم الكوري الجنوبي باعتباره "صديقا عظيما".

كما تضمنت جهود بايدن قمة تاريخية في 2023 في كامب ديفيد مع اليابان وكوريا الجنوبية، حيث تمكن الرئيس الأمريكي من تجاوز انعدام الثقة التاريخي بين حليفي الولايات المتحدة للتوسط في تعزيز التنسيق الثلاثي.

وأعرب متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي عن "الارتياح" بعد أن عكس يون مساره بشأن ما وصفه المتحدث باسمه بأنه "إعلانه المثير للقلق"، مضيفا أن "الديمقراطية هي أساس" التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

على الرغم من تأكيدات الولايات المتحدة بأن التحالف لا يزال "قويا"، فإن الخطوة المفاجئة التي اتخذها يون قد تلقي بمستوى من الشك على الشراكة الناشئة بين اليابان وكوريا الجنوبية، كما يقول المراقبون.

كما يضيف مستوى آخر من عدم اليقين عشية عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والذي أعرب سابقا عن شكوكه بشأن الترتيب المالي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن استضافة القوات الأمريكية.

وقالت الزميلة البارزة في مركز ستيمسون للأبحاث في واشنطن راشيل مينيونج لي: "من المرجح أن تثير تصرفات يون تساؤلات حول موثوقية كوريا الجنوبية وقابليتها للتنبؤ كحليف وشريك في نظر الولايات المتحدة واليابان".

وأضافت: "هذا أمر خطير في ضوء حقيقة وجود مكون نووي أقوى من أي وقت مضى في التحالف (بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية)"، مشيرة إلى آلية عام 2023 لترقية التعاون في مجال الردع النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي لا تمتلك أسلحتها النووية الخاصة ولكنها تعتمد على الترسانة الأمريكية.

الجوار "المضطرب"

كما تثير الاضطرابات السياسية فرصة محتملة لكيم جونغ أون للاستفادة من الفوضى.

من المعروف أن الزعيم الكوري الشمالي يختار اللحظات السياسية المناسبة لإجراء اختبارات أسلحة كبرى - على سبيل المثال إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات جديد قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية الشهر الماضي.

ويقول المحاضر في الشؤون السياسة بجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، إدوارد هاويل والذي يركز على شؤون شبه الجزيرة الكورية: "نحن نعلم أن كوريا الشمالية تحب أن تسخر من النظام الديمقراطي في كوريا الجنوبية كلما حدثت اضطرابات في سيول".

ويضيف: "لا ينبغي لنا أن نتفاجأ إذا استغلت بيونغ يانغ الأزمة الداخلية في كوريا الجنوبية لصالحها، سواء خطابيا أو غير ذلك".

وتعد التطورات والإمكانات، الآن، لتغيير النظام تجعل من الصعب التنبؤ بالنتائج المترتبة على ذلك.

ومن المرجح أن العلاقات بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية، والتي تعارض بشدة الوجود العسكري الأمريكي، أن تخضع لمراقبة دقيقة من جانب بكين وموسكو، اللتين تعارضان بشدة الوجود العسكري الأمريكي في آسيا.

لقد راقب الزعيم الصيني شي جينبينج ومسؤولوه على وجه الخصوص بغضب كيف عززت الولايات المتحدة شراكاتها مع حلفائها في المنطقة في مواجهة المخاوف في واشنطن بشأن التهديد المتزايد من جانب بكين وتعميق التنسيق الأمني ​​مع موسكو.

ويون، الذي اتخذ موقفا أكثر صرامة تجاه كوريا الشمالية مقارنة بالعديد من أسلافه، كان شريكا قويا للولايات المتحدة عن طيب خاطر.

ورجحت حكومة يون أن نشر القوات الكورية الشمالية في أوكرانيا قد يدفعها إلى إعادة تقييم مستوى الدعم العسكري الذي تقدمه للبلد الذي مزقته الحرب، والذي لا تزوده مباشرة بأسلحة فتاكة.

وكل هذا يزيد من المخاطر الدولية في اللحظة السياسية الحالية، أيا كانت نتيجتها بالنسبة ليون، وفقا لهويل.

وأضاف: "في الوقت الذي اكتسبت فيه مصالح كوريا الجنوبية في حرب أوكرانيا أهمية كبيرة، نظرا لتورط كوريا الشمالية بشكل كامل، فإن تعاون سيول مع حلفائها لا يمكن أن يعوقه الانقسام الداخلي".