نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2024

إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.. شاهد ما الذي يعنيه للولايات المتحدة

فوضى في كوريا الجنوبية بعد فرض الأحكام العرفية.. ومراسل CNN ينقل حالة البلاد

(CNN)-- أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عزمه رفع الأحكام العرفية، بعد وقت قصير من تصويت البرلمان بمنع هذه الخطوة.

بموجب دستور البلاد، إذا صوت أغلب مشرعي الجمعية الوطنية (البرلمان) لرفع الأحكام العرفية، "يجب على الرئيس الامتثال".

كان إعلان الرئيس يول الأحكام العرفية، في خطاب تلفزيوني غير مخطط له، قد أحدث حالة من الفوضى السياسية في البلاد، في قرار قال إنه خطوة ضرورية لحماية البلاد من "القوات الشيوعية".

وصاحب ذلك رفع الجيش لحالة التأهب، بينما انتقد الحزب الحاكم والمعارضة الإعلان ووصفته بأنه "خطأ" و"غير دستوري ومعادٍ للعامة".

ومع إعلان يول، وجدت كوريا الجنوبية نفسها تحت الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ عام 1980.

وتراجعت معدلات شعبية الرئيس يول منذ توليه منصبه في عام 2022، بفعل سلسلة من الفضائح والقضايا الجدلية، وخاض معارك سياسية مع المعارضة التي تسيطر على البرلمان.