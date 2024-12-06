حريق في كنيس يهودي بأستراليا.. و رئيس الوزراء يعلق

نشر الجمعة ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- اندلع حريق في كنيس يهودي بمدينة ملبورن بأستراليا، الجمعة بالتوقيت المحلي، تعتقد السلطات أنه كان "متعمدا".

ولم يصب أحد في الحريق الذي اندلع في حوالي الساعة الرابعة صباحا، وتسبب في "أضرار جسيمة" بكنيس أداس إسرائيل، وفقا للشرطة، التي تحقق في الحادث.

وقال مفتش فرقة مكافحة الحرائق والمتفجرات كريس موراي للصحفيين: "نعتقد أن الحريق كان متعمدا، ولا نعرف الدافع بعد".

وذكرت الشرطة أن شاهدا أخبر عناصرها أن رجلين ملثمين كانا ينشران مادة مسرعة للحرائق داخل المبنى.

وفي مقابلة مع راديو ABC ملبورن، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إن الشرطة تراجع لقطات كاميرات المراقبة.

وأضاف أنه "من المروع أن نستيقظ على هذا الخبر الذي يجب على جميع الأستراليين إدانته بشكل لا لبس فيه، هذا أمر فظيع، العنف والترهيب والتدمير في مكان للعبادة أمر لا ينبغي لنا أن نراه أبدا في أستراليا".

وأضاف ألبانيز أن الهجوم على كنيس يهودي هو "عمل معادٍ للسامية بحكم التعريف".