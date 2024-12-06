دبي، الإمارات العربية المتحدة --(CNN)وفقًا لإحصاءات جديدة صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، تفوق اسم "محمد" على اسم "نوح" كأفضل اسم للمواليد الذكور في عام 2023 في إنجلترا وويلز، يليه نوح وأوليفر. وكان اسم محمد ثاني أكثر الأسماء شعبية في عام 2022، وكان ضمن قائمة أكثر 10 أسماء شعبية للأطفال الذكور منذ عام 2016.

ووفقًا لمكتب الإحصاءات، كانت الأسماء العليا للأولاد ذات أعداد أعلى بكثير من تلك الخاصة بالبنات. وبما أن هناك المزيد من الأسماء الفريدة للفتيات الصغيرات 35,000 اسم فريد مقارنة بـ 29,560 اسمًا للأولاد - فإن ذلك يشير إلى أن الآباء يختارون من مجموعة أصغر من أسماء الأولاد مقارنة بالبنات، مما يزيد من انتشار اسم كل ولد.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على أسماء الموالي الأكثر شعبية في إنجلترا وويلز في عام 2023.