ترامب يعين محاميته ألينا حبا مستشارة له بالبيت الأبيض

(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الأحد، أن محاميته ألينا حبا، التي مثلته في العديد من القضايا القانونية خلال حملته الرئاسية، ستعمل كمستشارة كبيرة في إدارة ترامب القادمة.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، إن "ألينا حبا ستعمل كمستشارة للرئيس، وهو المنصب الذي شغلته مستشارة ترامب السابقة كيليان كونواي خلال إدارة ترامب الأولى. واستشهد ترامب بعمل ألينا حبا كمحامية شخصية له، ضمن أسباب ضمها إلى إدارته.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "يسعدني أن أعلن أن ألينا حبا ستنضم إلى فريقي في البيت الأبيض كمستشارة للرئيس".

وأضاف الرئيس المنتخب: "كانت ألينا مدافعة لا تعرف الكلل عن العدالة، ومدافعة شرسة عن سيادة القانون، ومستشارة لا تقدر بثمن لفريق حملتي والفريق الانتقالي. كانت ثابتة في ولائها، ولا مثيل لها في عزمها- وقفت معي خلال العديد من (المحاكمات) والمعارك، وخلال أيام لا حصر لها في المحكمة".

ومثلت ألينا حبا ترامب في التحقيقات المتعددة التي واجهها أثناء حملته الانتخابية في عام 2024، سواء في قاعة المحكمة أو في المقابلات التلفزيونية التي ساعدت في نقل حجج ترامب إلى العامة.

ومن جانبها، علقت ألينا حبا على منشور ترامب قائلة: إنه "شرف لها خدمة الرئيس الخامس والأربعين والسابع والأربعين والشعب الأمريكي".