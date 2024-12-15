(CNN)-- ستدفع شبكة ABC الإخبارية، 15 مليون دولار إلى "مؤسسة رئاسية ومتحف" في تسوية تم التوصل إليها مع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في دعوى التشهير التي رفعها ضد الشبكة والمذيع جورج ستيفانوبولوس.

وتكشف التسوية، التي تم تقديمها علنًا، السبت، أن الشبكة ستدفع أيضًا مليون دولار كأتعاب محامي ترامب وستصدر اعتذارًا.

ستصدر ABC البيان التالي كملاحظة للمحرر حول المقالة الموجودة على الإنترنت في وسط الدعوى: "تأسف ABC News وجورج ستيفانوبولوس لتصريحات تتعلق بالرئيس دونالد جيه ترامب خلال مقابلة أجراها جورج ستيفانوبولوس مع النائب نانسي ميس على قناة هذا الأسبوع في 10 مارس 2024".

وكان ترامب قد رفع الدعوى القضائية في محكمة فلوريدا الفيدرالية في وقت سابق من هذا العام، بحجة أن ستيفانوبولوس وشبكة ABC News شوهتا سمعته عندما قال المذيع 10 مرات خلال مقابلة مثيرة للجدل على الهواء مع النائب عن الحزب الجمهوري لولاية ساوث كارولينا، نانسي ميس، في مارس/آذار، إن هيئة المحلفين وجدت أن ترامب "اغتصب" إي جان كارول.

وزعمت كارول أن ترامب اغتصبها في متجر متعدد الأقسام في منتصف التسعينيات وأنه شوه سمعتها عندما نفى ادعاءها، ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات تجاه كارول.

وجاءت التسوية بعد يوم من حكم قاض اتحادي بأن ترامب وستيفانوبولوس يجب أن يجلسا للإدلاء بشهادتهما في وقت ما الأسبوع المقبل، ويمكن للرئيس المنتخب الآن تجنب الإدلاء بشهادته تحت القسم، الأمر الذي كان من الممكن أن يصاحبه مخاطر قانونية محتملة بينما يستعد للعودة إلى البيت الأبيض.

ويذكر أنه لدى ترامب تاريخ في رفع الدعاوى القضائية ضد وسائل الإعلام، ففي أواخر أكتوبر، رفع دعوى قضائية ضد شبكة "سي بي إس"، مطالبًا بتعويض قدره 10 مليارات دولار بسبب مقابلة الشبكة في برنامج 60 دقيقة مع نائب الرئيس كامالا هاريس، حيث ادعى مستشاره القانوني أن المقابلة مع هاريس والبرامج المرتبطة بها كانت "أعمال حزبية وغير قانونية في الانتخابات وتدخل في الناخبين" تهدف إلى "تضليل الجمهور ومحاولة قلب الموازين" في الانتخابات الرئاسية لصالحها.