هل ستمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية؟.. ترامب يجيب

(CNN)-- رفض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن يقول ما إذا كان يدعم حل الدولتين لوقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وكذلك لم يقل ما إذا كان يدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية، وهو انحراف عن موقفين تبناهما خلال إدارته الأولى.

فعندما سُئل في مقابلة مع مجلة تايم الأمريكية نُشرت، الخميس، عما إذا كان يدعم حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين، قال ترامب إنه يدعم "أي حل يمكننا القيام به لتحقيق السلام"، مع الإشارة إلى وجود "بدائل أخرى" لحل الدولتين، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة حول السبل البديلة للسلام في المنطقة.

وقال: "أنا أؤيد أي حل يمكننا القيام به لتحقيق السلام، وهناك أفكار أخرى غير حل الدولتين، لكنني أؤيد أي شيء، أي شيء ضروري لتحقيق السلام الدائم وليس السلام فقط، ولا يمكن أن يستمر الأمر حيث ينتهي بك الأمر كل 5 سنوات إلى مأساة، وهناك بدائل أخرى".

ويعد تراجع ترامب عن حل الدولتين تناقضا مع الخطة التي اقترحها خلال إدارته الأولى والتي كانت تهدف إلى العمل كإطار لتحقيق حل الدولتين، والتي تضمنت خططا لإسرائيل لبدء إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية.

كما سهّل ترامب تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم اتفاقيات إبراهيم، مما مهد الطريق للجهود الدبلوماسية المحتملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ولم يستبعد ترامب السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، مشيرا إلى عواقب هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على إسرائيل كـ"نقطة تحول" في وجهة نظره بشأن العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وعندما سُئل عما إذا كان سيمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية، قال ترامب: "سنرى ما سيحدث"، وأضاف: "أريد سلاما طويل الأمد، سلاما حيث لا يكون لدينا 7 أكتوبر في غضون 3 سنوات أخرى، وهناك طرق عديدة يمكنك القيام بها، يمكنك القيام بذلك على أساس الدولتين، ولكن هناك طرق عديدة يمكن القيام بها".

يذكر أن ترامب قال في أعقاب توقيع اتفاقيات إبراهيم، إن اتفاقيات التطبيع كانت جزءًا من استراتيجية "أعطت الأولوية للسلام في المنطقة على ضم الضفة الغربية".

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤقتًا جهود الضم في أعقاب توقيع اتفاقيات إبراهيم.

يذكر أن تايم أعلنت الخميس اختيارها ترامب كـ"شخصية العام" وذلك للمرة الثانية، وقالت إن الرئيس المنتخب "يُعتقد أن كان له أعظم تأثير على الشؤون الدولية سواء كان ذلك للأفضل أو للأسوأ".

وكانت المجلة اختارت ترامب في 2016 كـ"شخصية العام" بعد فوزه غير المتوقع بالرئاسة.