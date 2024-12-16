نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أظهر تحليل أجرته شبكة CNN للسجلات الفيدرالية بشأن الحملات الانتخابية، أن ما يقرب من ثلاثين من اختيارات الرئيس المنتخب دونالد ترامب للعمل في إدارته القادمة تبرعوا لحملته أو للمجموعات الخارجية ذات الموارد المالية الكبيرة التي عملت على انتخابه.

ويتراوح هؤلاء بين الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك - الذي ظهر كأكبر مانح سياسي معلن للانتخابات الرئاسية لعام 2024 - وآخرين مقربين من ترامب تم اختيارهم لأدوار رئيسية في مختلف قطاعات الحكومة.

في المجمل، أظهر التحليل أن ثمانية من الشخصيات التي اختارها ترامب لمجلس وزرائه - بقيادة ليندا مكماهون، وهي المليارديرة وعملاقة المصارعة التي اختارها للإشراف على وزارة التعليم - وزوجات الوزراء قد تبرعوا بأكثر من 37 مليون دولار من حساباتهم الشخصية لدعم ترامب، مما يبرز انتشار تأثير الأمريكيين فاحشي الثراء الذين يستعدون الآن لتشكيل سياسات الولايات المتحدة في الإدارة الثانية القادمة لترامب.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه المتبرعون لحملة ترامب أو للمجموعات الداعمة له الذين تم تعيينهم في مجلس وزرائه أو أدوار أخرى في إدارته.



