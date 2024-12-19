2024 أكثر سنة دموية بحوادث إطلاق النار بمدارس أمريكا منذ 2008

(CNN) – سجل ما لا يقل عن 83 حادث إطلاق نار في المدارس بالولايات المتحدة، حتى 16 ديسمبر من هذا العام، منها 27 حادثًا في الجامعات و56 حادثًا في مدارس التعليم الأساسي والثانوي.

وأسفرت هذه الحوادث عن مقتل 38 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 115 آخرين، وفقًا لتحليل CNN استنادًا إلى تقارير من أرشيف عنف السلاح ومؤسسة "إديوكيشن ويك" ومنظمة "إيفري تاون فور غان سيفتي".

خلال هذا الأسبوع، شهدت مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن حادث إطلاق نار مأساوي في مدرسة "أبوندانت لايف كريستيان"، أسفر عن مقتل طالب ومعلم وإصابة عدة أشخاص آخرين. مطلقة النار، وهي طالبة تبلغ من العمر 15 عامًا، انتحرت بعد تنفيذ الهجوم. ووصف الناجون، ومن بينهم أطفال صغار، الحادث بأنه كان مرعبًا ومحزنًا للغاية.

ويُعتبر هذا الحادث إطلاق النار المدرسي رقم 83 في عام 2024، مما يجعل هذا العام الأعلى من حيث عدد حوادث إطلاق النار في المدارس منذ بدء شبكة CNN بتتبع هذه الحوادث في عام 2008.

في العام الأول من جائحة كورونا، عندما أُغلقت المدارس، كان هناك انخفاض كبير في حوادث العنف المسلح في المدارس. ومنذ ذلك الحين، شهدت السنوات الأخيرة زيادة حادة في حوادث إطلاق النار في المدارس.

حيث سجلت أعوام 2021 و2022 و2023 و2024 أرقامًا قياسية منذ عام 2008 على الأقل. كان هناك ما لا يقل عن 83 حادثًا حتى الآن في عام 2024.

لكن عام 2022 كان أحد أكثر الأعوام دموية، حيث بلغ عدد القتلى 46، وفقًا لتحليل شبكة CNN. في ذلك العام، شهدت مدرسة روب الابتدائية في يوفالدي بولاية تكساس حادث إطلاق نار مأساوي آخر قُتل فيه 19 طالبًا ومعلمان، وأصيب أكثر من عشرة أشخاص آخرين بجروح.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه حوادث إطلاق النار السنوية في مدارس الولايات المتحدة منذ عام



