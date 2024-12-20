نشر الجمعة ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)--نشر الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب على موقع Truth Social عن الإغلاق الحكومي الوشيك، داعيا إلى إغلاقها الآن، إن كان ذلك مقررا، وليس بعد 20 يناير/كانون الثاني المقبل عندما يكون تولى منصبه.

وقال ترامب في منشوره: "إذا كان هناك إغلاق الحكومة، فليبدأ الآن، تحت إدارة بايدن، وليس بعد 20 يناير، في ظل حكم ترامب".

وأضاف ترامب: "هذه مشكلة بايدن يجب أن يحلها، ولكن إذا كان بإمكان الجمهوريين المساعدة في حلها، فسوف يفعلون ذلك!".

وكان مجلس النواب الأمريكي فشل في تمرير اقتراح جمهوري جديد لتجنب إغلاق الحكومة وسط معارضة من كبار الديمقراطيين مع تزايد خطر الإغلاق.