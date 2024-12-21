نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)—قال رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت، راينر هاسيلوف، إن السائق المشتبه به في هجوم سوق عيد الميلاد بألمانيا هو طبيب من المملكة العربية السعودية يعمل في ولاية ساكسونيا أنهالت، ويعيش في ألمانيا منذ عام 2006.

الشرطة تتفحص السيارة التي صدمت حشدًا من الناس في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ، شرق ألمانيا، في 21 ديسمبر 2024. Credit: JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

من جهتها نشرت سفارة السعودية في ألمانيا بيانا من وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا) ورد فيه: "أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية حادثة الدهس التي وقعت في سوق بمدينة ماغديبورغ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ونتج عنه وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، معبرةً عن تضامنها مع الشعب الألماني وأسر الضحايا".

وتابعت: "تؤكد المملكة موقفها في نبذ العنف، كما تعبّر عن تعاطفها وصادق تعازيها لأسر المتوفين ولجمهورية ألمانيا الاتحادية حكومةً وشعباً، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

وذكرت وزيرة داخلية ولاية ساكسونيا أنهالت تمارا زيتشانغ، للصحفيين، إن السائق المشتبه به، الذي تم القبض عليه، هو رجل (50 عاما) من السعودية لديه تصريح إقامة دائمة.

وقُتل شخص وطفل صغير في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ بألمانيا، الجمعة، عندما اصطدمت سيارة بحشد، وقالت السلطات إن 15 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة وأصيب 68 شخصًا في المجموع.

ويذكر أن ماغديبورغ هي عاصمة ولاية ساكسونيا أنهالت وتقع على بعد حوالي 100 ميل غرب برلين.