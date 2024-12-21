نشر الجمعة ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب برفع التعريفات الجمركية على دول الاتحاد الأوروبي ما لم تزيد من مشترياتها من النفط والغاز الأمريكيين لتضييق الفجوة التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، ليلة الخميس بالتوقيت المحلي: "أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض عجزهم الهائل مع الولايات المتحدة من خلال زيادة شراء نفطنا وغازنا. وإلا، فإن التعريفات الجمركية ستطبق كاملة".

وواصل ترامب استخدام التهديد بالتعريفات الجمركية كتكتيك تفاوضي مع الدول الأجنبية التي يعتقد أنها تعامل الولايات المتحدة بشكل "غير عادل".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية ضخمة بنسبة 25% على جميع السلع المستوردة من كندا والمكسيك ما لم تكثف تلك الدول ما اعتبره تساهلاً في تطبيق قوانين المخدرات والحدود، في نظر ترامب.

ويزيد شبح الرسوم الجمركية أو حتى الحرب التجارية من الارتباك وعدم اليقين الذي يواجه قادة الأعمال في الولايات المتحدة والخارج.

وحذر بعض الخبراء من أن مجرد التهديد بالرسوم الجمركية يمكن أن يكلف الاستثمار التجاري والوظائف، ناهيك عن التأثير على أسعار الأسهم.

وخلال الحملة الانتخابية، قال ترامب إنه سيعمل على زيادة إنتاج الوقود الأحفوري في أمريكا، على الرغم من أن الولايات المتحدة تنتج نفطًا أكثر من أي دولة في التاريخ.

وكذلك وعد بتخفيف القيود التنظيمية على الحفر، وتتفق رسالته بأن أوروبا يجب أن تشتري المزيد من الطاقة من أمريكا مع تعهداته.

لكن الولايات المتحدة هي بالفعل أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وابعدت أوروبا نفسها إلى حد كبير عن الغاز الطبيعي الروسي أثناء حربها الجارية مع أوكرانيا، وبدأت عمليات شراء واسعة النطاق للغاز من أمريكا للتعويض عن بعض الفرق لمساعدة المواطنين على تدفئة منازلهم في الشتاء.

ومع ذلك، تصدر أوروبا سلعًا إلى الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تستورده من أمريكا.

وعلى الرغم من شيوع فجوات التجارة، لا يطلب الأمريكيون الكثير من السلع الأوروبية كما يطلبون من السلع من الصين وكندا والمكسيك، إلا أن ترامب انتقد باستمرار فجوات التجارة باعتبارها دليلاً على ممارسات تجارية غير عادلة.

وانخفضت الأسهم الأوروبية بشكل حاد، الجمعة، و فيما تراجعت الأسهم الأمريكية قليلاً في تداولات.

ويضيف تهديد ترامب بالرسوم الجمركية المزيد من عدم اليقين إلى السوق التي سئمت بالفعل من توقف التقدم في التضخم.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى إعادة إشعال أزمة التضخم العالمية.