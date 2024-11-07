تفاصيل "الصدمة وعدم التصديق" بحملة هاريس بعد فوز ترامب وسبب ذلك.. مراسلة CNN توضح

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(CNN) -- قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، لشبكة CNN، إن أوروبا "لم تفاجأ" بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأضاف أن أعضاء الاتحاد "مستعدون للدفاع عن قيمهم".

وكشف الدبلوماسي عن الأجواء التي سادت في اجتماعات المجلس الأوروبي بعد إعلان ترامب فوزه: "كان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مستعدين جيدًا للغاية، ولا مفاجآت".

وتابع الدبلوماسي، الذي لا يُسمح له بالتحدث علنًا عن الاجتماعات المغلقة: "الشعور الآن أكثر من أي وقت مضى هو أن الاتحاد سيدة محترمة في السبعينيات من عمرها، ولم تعد الأخت الصغيرة الهشة للولايات المتحدة".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "مستعد لمواجهة تحديات العالم والدفاع عن قيمه، مع جميع شركائه وحلفائه، وهذا يبقى، أياً كانت نتيجة الانتخابات هنا أو هناك".

يذكر أن أوروبا دعمت بقوة أوكرانيا في معركتها ضد روسيا، حيث أرسلت لها مليارات اليورو في هيئة مساعدات وأسلحة.

وقبل الانتخابات الأمريكية، عمل الاتحاد الأوروبي أيضا على زيادة قدراته الدفاعية خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تقوده الولايات المتحدة.

وكان ترامب أعلن فوزه على كامالا هاريس، في أول خطاب له من مقر حملته في فلوريدا، صباح الأربعاء، مع ما كشفته المؤشرات الأولية من اقترابه من حسم السابق الرئاسي لصالحه.

وقال ترامب إنه حقق "انتصارًا سياسيًا لم يشهده بلدنا من قبل"، مُعتبرًا أن ما أظهرته النتائج الأولية بمثابة "تفويض غير مسبوق" له.