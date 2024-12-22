نشر الأحد ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أمر قاض في ألمانيا باحتجاز المشتبه به السعودي في هجوم الدهس بسوق عيد الميلاد في الحبس الاحتياطي بعد مثوله أمام المحكمة في وقت متأخر من ليل السبت، وفقًا لبيان صادر عن الشرطة صباح الأحد.

نشرت وكالة رويترز صورة للمشتبه به وعرفته بأنه طالب العبد المحسن، وحصلت على صورته واسمه الكامل من مجموعة الناشطين RAIR Foundation USA ومقرها الولايات المتحدة. Credit: RAIR Foundation/Reuters

وجاء في البيان أن "القاضي أمر بالحبس الاحتياطي لخمس تهم بالقتل وعدة تهم بمحاولة القتل وعدة تهم بإيذاء جسدي خطير.. تم نقل المتهم إلى منشأة إصلاحية وفقا لذلك".

ونشرت الشرطة أيضًا تفاصيل إضافية عن ضحايا هجوم، الجمعة، ومن بين القتلى صبي يبلغ من العمر تسع سنوات وأربع نساء أعمارهن 45 و52 و67 و75 عاما، بحسب البيان.

02:12 لحظة القبض على المشتبه به "السعودي" بحادث الدهس بسوق عيد الميلاد بألمانيا

وصدم سائق بسيارته سوقًا مزدحمًا لعيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ، الجمعة، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين. وقد حددت السلطات هوية المشتبه به بأنه "طالب أ"، وهو سعودي يبلغ من العمر 50 عامًا وأنه عاش في ألمانيا لأكثر من عقد من الزمان وعمل طبيباً.

ونشرت وكالة رويترز صورة للمشتبه به وعرفته بأنه طالب العبد المحسن، وحصلت على اسمه الكامل نقلا عن مجموعة الناشطين RAIR Foundation USA ومقرها الولايات المتحدة.