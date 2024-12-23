نشر الاثنين ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أعاد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الأحد، إحياء رغبته خلال فترة ولايته الأولى بالحصول على غرينلاند من الدنمارك لصالح الولايات المتحدة.

وذكر ترامب الفكرة في بيان مسائي أعلن فيه عن تعيين كين هاوري، المؤسس المشارك لـ PayPay سفيرا له إلى الدنمارك. وغرينلاند هي إقليم دنماركي يتمتع بالحكم الذاتي.

وقال ترامب في البيان: "لأغراض الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تشعر الولايات المتحدة الأمريكية أن امتلاك غرينلاند والسيطرة عليها ضرورة مطلقة. سيقوم كين بعمل رائع في تمثيل مصالح الولايات المتحدة".

وقد أصبح شراء غرينلاند من الدنمارك شغل ترامب الشاغل خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، وهي الفكرة التي ناقشها في البداية على انفراد ثم أكدها لاحقا بشكل علني.

وقال ترامب في عام 2019: "من الناحية الاستراتيجية، إنه أمر مثير للاهتمام، وسنكون مهتمين، لكننا سنتحدث معهم قليلاً". وأضاف: "إنها ليست رقم واحد على الطاولة، يمكنني أن أقول لكم ذلك".

وردت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن في ذلك الوقت بوصف اقتراح إمكانية شراء غرينلاند بأنه "سخيف".

وقالت فريدريكسن، التي تواصل قيادة البلاد حاليا: "غرينلاند ليست للبيع. غرينلاند ليست دنماركية. غرينلاند تنتمي إلى غرينلاند، آمل بشدة ألا يكون هذا (المقترح) مقصودا بجدية".

وغرينلاند ليست المنطقة الوحيدة التي يتطلع إليها ترامب لضمها إلى الولايات المتحدة منذ فوزه بإعادة انتخابه. ففي الأسبوع الماضي، سخر ترامب بشكل مرح إلى حد ما (ولكن أيضا بشكل متكرر) من رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو باقتراح مفاده أن الولايات المتحدة يمكن أن تضم كندا كولاية رقم 51. والأمر الأكثر جدية هو أن ترامب نشر، السبت، على وسائل التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة قد تسيطر مرة أخرى على قناة بنما، وكرر ذلك في خطاب ألقاه في أريزونا، الأحد.