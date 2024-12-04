ترامب يمازح ترودو: كندا يجب أن تصبح الولاية الأمريكية رقم 51

(CNN)-- مازح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو بأن كندا يجب أن تصبح الولاية الـ51 في الولايات المتحدة، وذلك خلال مناقشة حول التعريفات الجمركية جرت خلال تناول العشاء في نادي ترامب بمنتجع مار أيه لاغو، الجمعة الماضي.

وجاء اللقاء بعد أيام قليلة من وعد ترامب بتطبيق زيادة هائلة في التعريفات جمركية على البضائع القادمة من المكسيك وكندا ابتداء من اليوم الأول من إدارته، ودعا على وجه التحديد إلى تعريفة بنسبة 25 ٪ على جميع المنتجات المرسلة إلى الولايات المتحدة، وفقا لما ذكره ترامب خلال العشاء.

وحسبما ذكرت المصادر، فبعد ما تم وصفه بأنه رد فعل مهذب من ترودو حول كيفية إيذاء هذه التعريفات الجمركية للاقتصاد الكندي، قال ترامب مازحا إنه إذا كان هذا هو الحال، فربما تنضم كندا إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم 51.

وأكد أحد المصادر أن التعليق كان من المفترض أن يكون مزحة، وأن الضيوف الآخرين اعتبره كذلك.

يذكر أن شبكة فوكس نيوز كانت أول من أورد عن تعليق ترامب.