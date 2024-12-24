نقل بيل كلينتون إلى المستشفى.. ومصدر يوضح لـCNN حالته الصحية

نشر الاثنين ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- نُقل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، الاثنين، إلى المركز الطبي لجامعة جورج تاون في العاصمة واشنطن حيث يخضع للاختبارات والمراقبة بعد إصابته بالحمى، بحسب ما قاله أنجيل أورينا المتحدث باسمه لشبكة CNN .

وأضاف أورينا، نائب كبير موظفي كلينتون، خلال مقابلة مع CNN: "الرئيس الأسبق بخير"، وتابع أنه "يأمل في العودة إلى المنزل بحلول عيد الميلاد".

وذكر أن كلينتون "لا يزال في حالة معنوية جيدة، ويقدر بشدة الرعاية الممتازة التي يتلقاها".

وكذلك قال أورينا عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تم إدخال الرئيس كلينتون إلى المركز الطبي لجامعة جورج تاون للاختبار والمراقبة بعد إصابته بالحمى، ولا يزال في حالة معنوية جيدة ويقدر بشدة الرعاية الممتازة التي يتلقاها".

وخضع كلينتون لجراحة في القلب خلال 2004 وتم تركيب دعامتين له في 2010، تم نقله إلى المستشفى في 2021 بسبب عدوى انتشرت في مجرى الدم.

وكان كلينتون نشطا خلال الشهور الماضية أثناء ترويجه لكتابه الجديد "المواطن: حياتي بعد البيت الأبيض".