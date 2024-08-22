دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كلمة "سخر" فيها من عمر الرئيس الأمريكي السابق الساعي لولاية ثانية، دونالد ترامب، والذي يبلغ 78 عاما.

جاء ذلك في كلمة لكلينتون في اليوم الثالث من مؤتمر الحزب الديمقراطي، حيث قال: "منذ يومين، بلغت الثامنة والسبعين من عمري، أنا أكبر رجل في عائلتي المكونة من أربعة أجيال. والغرور الشخصي الوحيد الذي أريد تأكيده هو أنني ما زلت أصغر من دونالد ترامب".

وكلينتون أصغر من ترامب بأشهر قليلة فقط، إذ بلغ الأخير الـ78 عاما في يونيو من هذا العام.

ويُذكر أنه إذا فاز ترامب في الانتخابات التي ستجري في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فسيكون أكبر رئيس سنًا عند أداء اليمين بعمر 78 عامًا و219 يومًا، متجاوزًا الرقم القياسي السابق للرئيس جو بايدن البالغ 78 عامًا و61 يومًا.