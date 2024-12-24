أوكرانيا تعلن عن "خسائر" كوريا الشمالية في كورسك الروسية

نشر الثلاثاء ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، أن بلاده تقدر مقتل أو إصابة أكثر من 3000 جندي كوري شمالي في منطقة كورسك الغربية في روسيا.

ويعتقد أن القوات الكورية الشمالية تكبدت خسائر فادحة في المنطقة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، حيث يتهم المسؤولون في كييف روسيا بمحاولة التستر على تورطهم في القتال.

ولم تعترف موسكو ولا بيونغ يانغ رسميا بوجود قوات كورية شمالية في روسيا.

وفي السابق، قال مسؤول أمريكي كبير إن كوريا الشمالية شهدت "عدة مئات" من الضحايا - سواء قتلى أو جرحى - في كورسك منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال أحد نواب كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الشهر إن نحو 100 جندي كوري شمالي يُعتقد أنهم قُتلوا وأصيب ما يقرب من 1000 منذ نشرهم في كورسك، وفقًا للاستخبارات الكورية الجنوبية.

وقال زيلينسكي في خطاب فيديو ليلي يوم الاثنين: "روسيا تتخلص منهم ببساطة في الهجمات"، وفي منشور منفصل عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، حذر من "مخاطر دعم بيونغ يانغ الإضافي لموسكو"، وكتب: "هناك مخاطر من إرسال كوريا الشمالية قوات ومعدات عسكرية إضافية للجيش الروسي، وسيكون لدينا ردود ملموسة على هذا".