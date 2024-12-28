الإعدام لرجل دهس حشداً بسيارته وقتل 35 شخصا في الصين

(CNN)-- ذكرت وسائل إعلام رسمية بالصين، الجمعة، أن فان ويكيو الذي قتل 35 شخصا عندما دهس بسيارته حشدا في مركز رياضي بجنوب الصين، حُكم عليه بالإعدام.

وصدم فان ويكيو البالغ من العمر 62 عاما بسيارته أشخاصا كانوا يمارسون الرياضة في مكان خارجي بمدينة تشوهاي الشهر الماضي، في أعنف أعمال عنف معروفة ضد الجمهور في البلاد منذ عقد من الزمن.

وشهدت الصين موجة من أعمال العنف المفاجئة التي استهدفت أفراداً عشوائيين من عامة الناس، بما في ذلك الأطفال، في الأشهر الأخيرة مع تعثر النمو الاقتصادي، الأمر الذي أثار قلق عامة الناس الذين اعتادوا منذ فترة طويلة على انخفاض معدلات جرائم العنف والمراقبة في كل مكان.

وذكرت قناة CCTV الحكومية أن محكمة الشعب المتوسطة في تشوهاي حكمت على فان، الجمعة، بعد اعترافه بالذنب في وقت سابق من اليوم، وأدين بأنه قاد سيارته وسط الحشد، في حالة من الغضب الناجم عن زواجه الفاشل وما اعتبره تسوية طلاق غير عادلة.

وبينما كانت سيارته الصغيرة تسير على الطرق الوعرة عبر أراضي مركز تشوهاي الرياضي، صدم العشرات من الأشخاص الذين كانوا يتدربون حول المسار.

وقالت الشرطة في بيانها السابق إنه بعد الهجوم، عثر الضباط على فان في السيارة وهو يحاول جرح نفسه بسكين ونقلوه إلى المستشفى.