نشر الاثنين ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن يوم 9 يناير/كانون الثاني 2025 يوما وطنيا للحداد على رحيل الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، الذي وافته المنية، مساء الأحد.

وفي إعلان صادر عن البيت الأبيض، كتب بايدن: "أعلن أيضا يوم 9 يناير 2025 يوما وطنيا للحداد في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وأدعو الشعب الأمريكي إلى التجمع في ذلك اليوم في أماكن عبادتهم، هناك لتكريم ذكرى الرئيس جيمس إيرل كارتر الابن. وأدعو شعوب العالم الذين يشاركوننا حزننا للانضمام إلينا في هذا الحداد المهيب".

كما وجه بايدن "بإنزال العلم الأمريكي إلى نصف السارية لمدة 30 يوما".

ونعى الرئيس بايدن رحيل صديقه القديم الرئيس الأسبق جيمي كارتر، الأحد، في تصريحات مؤثرة وشخصية بعد ساعات من الإعلان عن وفاة كارتر.

وخلال إجازته في سانت كروا، قال بايدن في خطاب غير مقرر مسبقا: "هذا يوم حزين، لكنه يعيد إلى الأذهان قدرا لا يصدق من الذكريات الطيبة، لقد فقدت أمريكا والعالم، في رأيي، زعيما رائعا. لقد كان رجل دولة وإنسانا، وخسرت جيل وأنا صديقا عزيزا".

وأضاف بايدن، الذي قال إنه "قضى مع جيمي كارتر أكثر من 50 عاما"، إن كارتر عاش الحياة كمعيار، ليس بالكلمات، بل بالأفعال".

وقال: "لمعرفة جوهره، عليكم أن تعرفوا أنه لم يتوقف أبدا عن كونه مدرسا في مدرسة الأحد المعمدانية في بلاينز، بولاية جورجيا".

ووصف بايدن كارتر بأن كان "شجاعا في معركته ضد السرطان كما كان في كل شيء في حياته"، وتحدث عن كيفية تأثير المرض على حياتهما.

وأضاف بايدن: "كان السرطان رابطا مشتركا بين عائلتينا، كما هو الحال في العديد من العائلات الأخرى، ومات ابننا بو- وعندما توفي، كان جيمي وروزالين هناك لمساعدتنا على الشفاء".

وقال إنه والسيدة الأولى "بذلنا قصارى جهدنا لمواساته" عندما تم تشخيص كارتر بالسرطان.

وأضاف بايدن: "تحدثنا وشاركنا معتقداتنا بأننا كأمة لدينا القدرة والموارد لإنهاء السرطان كما نعرفه في يوم ما".

وقال بايدن للصحفيين إنه تحدث مع جميع أفراد أسرة كارتر، وإن فريقه "يعمل مع عائلته وغيرهم للتأكد من أنه سيتم تخليد ذكراه بشكل ملائم".

وأضاف بايدن أن ذكرياته المفضلة عن كارتر: "كانت عندما أمسكني من ذراعي وقال إنني بحاجة إليك لمساعدتي في حملتي".

وقال بايدن: "لقد كان هو وروزالين لطيفين معي أنا وجيل عندما فقدنا ابننا بو. لقد كانا هناك من أجلنا".

وقال بايدن: "كنت معجبا به وأعتبر نفسي صديقا له. أعتقد أنه سعيد. أعتقد أنه سعيد مع روزالين".