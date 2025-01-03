فيديو جديد يظهر ما فعله سائق الشاحنة قبل دهسه حشدًا من الناس في نيو أورليانز بلحظات

(CNN)-- أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، الخميس، صورا جديدة لشمس الدين جبار المشتبه به في الهجوم المميت الذي شهدته مدينة نيو أورليانز، الأربعاء.

وقال المكتب، الخميس، عبر منصة "إكس" (تويتر) إن "الصور تظهر جبار قبل أكثر من ساعة بقليل من الهجوم في شارع بوربون".

وأضاف أنه "يطلب من الشهود الذين مروا به في الشارع أو رأوا صندوق الثلج الأزرق هذا الذي يحتوي على عبوة ناسفة الاتصال به".

وقال نائب مساعد مدير قسم مكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات كريستوفر رايا، الخميس، إن جبار شوهد في مقطع فيديو للمراقبة بين الساعة 1 صباحًا و2 صباحًا من الأربعاء بالتوقيت المحلي، وهو يزرع عبوات ناسفة بدائية الصنع.

وقال رايا: "كانت العبوة الناسفة داخل مبرد، وتوقف العديد من الأشخاص ونظروا إلى المبرد ثم واصلوا طريقهم".