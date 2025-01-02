شاهد ما فعله مهاجم نيو أورليانز في اللحظة التي سبقت دهسه لحشد من الناس

(CNN)-- قال كريستوفر رايا، نائب مساعد مدير قسم مكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الفيدرالي، إن هجوم نيو أورليانز "كان عملا إرهابيا".

وأضاف كريستوفر رايا خلال مؤتمر صحفي، الخميس: "هدفي هو أن أكون صريحا قدر الإمكان معكم بشأن ما اكتشفناه حتى الآن. أولا وقبل كل شيء، دعوني أكون واضحا للغاية بشأن هذه النقطة، كان هذا عملا إرهابيا".

وأكد رايا: "لقد كان الهجوم متعمدا وعملا شريرا".

وقال مصدران في إنفاذ القانون بالولايات المتحدة لشبكة CNN إن محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي، لم يجدوا أدلة على وجود شريك للرجل الذي نفذ الهجوم المميت على حشد في نيو أورليانز ويعتقدون الآن أنه تصرف بمفرده.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، الخميس، إنه لم يتم العثور على صلة مؤكدة بين هجومي نيو أورليانز ولاس فيغاس في الوقت الحالي، وأضاف أن الأمر لا يزال من "المبكر جدا" في التحقيق.

وقال كريستوفر رايا: "كما تعلمون، هناك تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي في لاس فيغاس. نحن نتابع جميع الأدلة المحتملة ولا نستبعد أي شيء. ومع ذلك، في هذه المرحلة، لا توجد صلة مؤكدة بين الهجوم هنا في نيو أورليانز وهجوم لاس فيغاس".

وفي انفجار لاس فيغاس، قُتل سائق سيارة تسلا "سايبرترك" وأُصيب سبعة آخرون في يوم رأس السنة الجديدة عندما تم تفجير مزيج من الألعاب النارية وخزانات الغاز ووقود التخييم في صندوق السيارة بواسطة جهاز يتحكم فيه السائق، حسبما ذكرت الشرطة.

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما إذا كان الانفجار مرتبطا بالإرهاب، وأشار المسؤولون إلى دلالات منها سيارة تسلا التي تنتجها شركة إيلون ماسك، واسم الفندق.