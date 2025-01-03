(CNN)-- في تحول دراماتيكي للأحداث، انتخب مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون رئيسًا للمجلس في الجولة الأولى من التصويت- بعد أن قلب منتقدو الحزب الجمهوري الرئيسيون تصويتهم لدعم جونسون في اللحظة الأخيرة بعد أن كان النائب الجمهوري من لويزيانا في البداية في طريقه للخسارة.

وفاز جونسون بـ218 صوتا.

وبعد التصويت الأولي بنداء الأسماء، فشل جونسون في الحصول على ثلاثة أصوات انشقت عن الحزب الجمهوري، وهو ما لم يكن يتحمل خسارتها. حيث أدلى توماس ماسي بصوته لصالح توم إيمر. وأدلى رالف نورمان بصوته لصالح جيم جوردان. في حين أدلى كيث سيلف بصوته لصالح بايرون دونالدز.

ومع تصويت جميع الأعضاء، لم يكن جونسون بإمكانه أن يتحمل سوى انشقاق صوت واحد من الحزب الجمهوري.

ولكن بعد أن صوت الجميع، تم ترك التصويت مفتوحًا لفترة طويلة من الوقت- مما يعني أنه لم يتم إغلاقه رسميا - حيث عمل جونسون على تأمين الأصوات، انقلب سيلف ونورمان بأصواتهما لدعم جونسون.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون لشبكة CNN إنه "مستعد للعمل" بعد حصوله على الأصوات اللازمة لتولي منصب رئيس المجلس.