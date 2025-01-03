Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.هل رصدت أمريكا وجود توجيه أجنبي في هجوم نيو أورليانز؟.. مصدر يجيب CNN - CNN Arabic

هل رصدت أمريكا وجود توجيه أجنبي في هجوم نيو أورليانز؟.. مصدر يجيب CNN

العالم
نشر
3 min قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

(CNN)--  قال مصدر أمريكي، لشبكة CNN، الجمعة، إن البيت الأبيض لم ير حتى الآن أي دليل على وجود توجيه أجنبي أو تورط في الهجوم الذي شهدته مدينة نيو أورليانز، ليلة رأس السنة، والذي أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات بعدما قام  المشتبه به شمس الدين جبار بهجوم الدهس حشدا من الناس.

وتعمل السلطات الأمريكية على تجميع الأحداث التي أدت إلى تحول أحد المحاربين القدامى في إلى متشدد يقود شاحنة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمضى ما يقرب من ساعة في غرفة العمليات مع كبار مسؤولي الأمن القومي، الخميس، حيث تلقى إحاطة مفصلة من مكتب التحقيقات الفيدرالي حول تحقيق جارٍ يشمل ما يقرب من ألف مسؤول إنفاذ القانون عن الهجوم.

وبعد هذا الإحاطة، أكد بايدن أن المهاجم نشر مقاطع فيديو تشير إلى "دعمه القوي لتنظيم داعش"، حيث يقوم المسؤولون بتقييم اتصالاته للحصول على المزيد من الأدلة.

وقال بايدن إن "مجتمع إنفاذ القانون يحقق بنشاط في أي اتصالات أو ارتباطات أجنبية أو محلية قد تكون ذات صلة بالهجوم".

قد يهمك أيضاً

"إف بي آي": هجوم نيو أورليانز "عمل إرهابي" ولا صلة مؤكدة تربطه بانفجار لاس فيغاس

وكان آخر هجوم مرتبط بتنظيم "داعش" على الأراضي الأمريكية وقع قبل 7 سنوات، عندما انفجرت قنبلة في مترو أنفاق نيويورك في ديسمبر/ كانون الأول 2017، وقبل أشهر من ذلك، قاد مهاجم شاحنة على مسار دراجات في مدينة نيويورك. 

وفي 2014، قتل عمر متين، 49 شخصًا في إطلاق نار بملهى ليلي في أورلاندو، واعترف للشرطة بأنه كان "جنديا إسلاميا" ينتقم لقصف الولايات المتحدة لقيادات تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

 وفي الأسابيع الأخيرة، مع إطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، أعربت إدارة بايدن عن مخاوفها بشأن استغلال تنظيم "داعش" الإرهابي لفراغ القيادة، وأشار كبار المسؤولين في الإدارة إلى أن الولايات المتحدة حافظت على وجود عسكري في المنطقة لمنع إعادة تنظيم "داعش" ونفذت غارات جوية مستهدفة على قيادات التنظيم.

وقال مسؤول كبير في الإدارة للصحفيين في أوائل ديسمبر، إن جهود الولايات المتحدة تهدف لضمان "عدم تمكن داعش أبدًا من إعادة تأسيس ملاذ آمن في سوريا"، وأضاف: "نعتقد أن هذا الوجود مهم للغاية لاستقرار تلك المناطق ومنع عودة التنظيم".

وفي الوقت الحاضر، يتعامل المسؤولون مع أحدث هجوم منفرد مرتبط بالتنظيم في نيو أورليانز وسقوط نظام الأسد باعتباره مصادفة، على الرغم من أنهم يلاحظون أن التحقيق لا يزال جاريا: حتى الآن لم يكن هناك أي دليل على أن شمس الدين جبار، الذي أعلن ولاءه للتنظيم قبل أن يصطدم بشاحنته بحشد من الناس، كان ينسق مع أي شخص في الخارج.

وسُئل السيناتور ديك دوربين من ولاية إلينوي، الذي زار البيت الأبي الخميس، عما إذا كان يعتقد أن الوضع في سوريا له أي صلة بالهجوم الأحدث، وقال دوربين: "لا أرى هذه الصلة".

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.