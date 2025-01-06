واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مساء الأحد، حث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن الأمريكيين على تذكر- وليس إعادة كتابة- تاريخ أحداث السادس من ينايركانون الثاني، مستدعيا ما حدث قبل أربع سنوات، حينما اقتحم حشد عنيف مبنى الكابيتول "الكونغرس".

وكتب بايدن: "يجب أن نتذكر حكمة المثل القائل إن أي أمة تنسى ماضيها محكوم عليها بتكراره. لا يمكننا قبول تكرار ما حدث قبل أربع سنوات". وأضاف: "لقد تم بذل جهد لا هوادة فيه لإعادة كتابة - بل ومحو - تاريخ ذلك اليوم. لإخبارنا بأننا لم نر ما رأيناه جميعا بأعيننا. لرفض المخاوف بشأن ذلك باعتباره نوعا من الهوس الحزبي. ولتفسيره على أنه احتجاج خرج عن السيطرة فقط. هذا ليس ما حدث".

كما قال بايدن، وهو يستعد لمغادرة منصبه، إنه عازم على تحقيق انتقال سلمي للسلطة وإنه دعا الرئيس المنتخب، دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قبل تنصيبه، وإنه سيكون هناك لرؤيته وهو يؤدي اليمين الدستورية.

ومضى بايدن: "بعد أربع سنوات، بعد تركي لمنصبي، أنا عازم على بذل كل ما في وسعي لاحترام الانتقال السلمي للسلطة، واستعادة التقاليد التي طالما احترمناها في أمريكا. سيتم التصديق على الانتخابات سلميا. لقد دعوت الرئيس القادم إلى البيت الأبيض في صباح يوم 20 يناير، وسأكون موجودا لحضور تنصيبه بعد ظهر ذلك اليوم".

كما دعا بايدن الأمريكيين إلى تذكر يوم 6 يناير 2021 كل عام والتفكير في الديمقراطية الأمريكية.

وقال بايدن: "يجب أن نلتزم بتذكر يوم 6 يناير 2021 كل عام. لنتذكره باعتباره يوما تم فيه اختبار ديمقراطيتنا وانتصرت. ولنتذكر أن الديمقراطية- حتى في أمريكا- ليست مضمونة أبدا".