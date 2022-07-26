بايدن: ترامب افتقر إلى الشجاعة يوم اقتحام الكونغرس

شاهد التلفاز 3 ساعات.. تفاصيل جديدة تكشف ما فعله ترامب تزامنًا مع أحداث الكونغرس

شاهد.. بكاء ضباط شرطة لحظة عرض فيديو جديد عن اقتحام الكونغرس في أول جلسة استماع

(CNN)-- انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه دونالد ترامب، يوم الاثنين، لفشله في الرد على اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

وقال بايدن، في خطاب تم تسجيله مسبقا في البيت الأبيض، وتمت إذاعته في مؤتمر لمسؤولي إنفاذ القانون السود انعقد في ولاية فلوريدا الأمريكية: "كل يوم نعتمد على تطبيق القانون لإنقاذ الأرواح، وفي يوم 6 يناير، اعتمدنا على تطبيق القانون لإنقاذ ديمقراطيتنا".

وأضاف: "لقد رأينا ما حدث، فقد تعرضت شرطة الكابيتول، وشرطة العاصمة، ووكالات إنفاذ القانون الأخرى للهجوم والاعتداء والوحشية أمام أعيننا، وفُقدت الأرواح".

وتابع: "ولمدة 3 ساعات، شاهد رئيس الولايات المتحدة السابق المهزوم كل هذا يحدث وهو جالس في غرفة الطعام الخاصة بجوار المكتب البيضاوي، وأثناء قيامه بذلك، كان ضباط إنفاذ القانون الشجعان يواجهون جحيم القرون الوسطى، وينزفون الدماء، ومحاطون بمذبحة".

وأظهرت شهادة استمعت إليها لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة باقتحام الكونغرس، الأسبوع الماضي، أن ترامب قاوم دعوات من حلفائه ومستشاريه للرد بقوة أكبر على أعمال الشغب، أمضى فترة ما بعد الظهر في مشاهدة أعمال الشغب على شاشة التلفزيون، وفي وقت لاحق، قاوم الإدلاء بتصريحات لإبعاد مثيري الشغب.

وقال بايدن إن "أولئك الذين أيدوا محاولة منع التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية لا يمكنهم تسمية أنفسهم موالين للشرطة".

وأضاف: "رجال الشرطة في هذا اليوم كانوا أبطالا حيث وقفوا وجها لوجه ضد حشد مجنون صدق أكاذيب الرئيس المهزوم، لقد كان دونالد ترامب يفتقر إلى الشجاعة للتصرف".

وتابع: "يجب ألا تنسى أبدا النساء والرجال الشجعان الذين يرتدون الزي الأزرق في هذه الدولة (رجال الشرطة)، ولا يمكنك أن تكون مؤيدا للتمرد والشرطة، ولا يمكنك أن تكون مؤيدا للتمرد والديمقراطية، ولا يمكنك أن تكون مؤيدا للتمرد ولأمريكا".