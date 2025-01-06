(CNN)-- قال جاستن ترودو إنه ينوي التنحي عن منصبه بعد تسع سنوات كرئيس وزراء كندي في مواجهة مجموعة متزايدة من الأزمات، وترك منصبه بمجرد اختيار زعيم جديد للحزب الحاكم.

وقال الزعيم البالغ من العمر 53 عامًا، للصحفيين في مؤتمر صحفي في أوتاوا، الإثنين: "أعتزم الاستقالة من منصب زعيم الحزب، كرئيس للوزراء، بعد أن يختار الحزب زعيمه الجديد".

وقال: "أهتم بشدة بهذا البلد وسأكون دائمًا مدفوعًا بما هو في مصلحة الكنديين. والحقيقة هي أنه على الرغم من بذل قصارى جهدي للعمل من خلاله، فقد أصيب البرلمان بالشلل لعدة أشهر بعد ما كان أطول انعقاد لبرلمان أقلية في تاريخ كندا"، مضيفًا أن برلمان البلاد سيُعلق حتى 24 مارس/آذار بينما يتم اختيار زعيم جديد.

كان ترودو، زعيم الحزب الليبرالي لمدة 11 عامًا ورئيس الوزراء لمدة تسع سنوات، يواجه مجموعة متزايدة من الأزمات، من تهديدات دونالد ترامب بالتعريفات الجمركية إلى استقالة حلفاء رئيسيين واستطلاعات الرأي الكارثية. قد يُنظر إلى استقالته على أنها اختيار من رئيس الوزراء للقفز قبل أن يتم دفعه، قبل الانتخابات العامة التي ستُعقد في وقت لاحق من هذا العام والتي من المتوقع على نطاق واسع أن يخسرها.

يجب إجراء الانتخابات في أو قبل 20 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن يمكن تقديم موعدها. تُظهر استطلاعات الرأي أن حزب ترودو الليبرالي من المقرر أن يخسر بشدة أمام حزب المحافظين المعارض بقيادة المتعصب بيير بواليفير.

قال ترودو، الإثنين: "تستحق هذه الدولة خيارًا حقيقيًا في الانتخابات القادمة وأصبح من الواضح لي أنه إذا اضطررت إلى خوض معارك داخلية، فلن أكون الخيار الأفضل في تلك الانتخابات".

واعتبر ترودو أن رؤية بواليفير "ليست الرؤية الصحيحة للكنديين".

وتابع: "إن وقف مكافحة تغير المناخ لا معنى له. التراجع عن القيم والقوة والتنوع التي عملت كندا دائمًا، دائمًا، على تجميع نفسها من أجلها، ليس المسار الصحيح للبلاد. مهاجمة الصحفيين ومؤسسات هيئة الإذاعة الكندية: هذا ليس ما يحتاجه الكنديون في هذه اللحظة. نحن بحاجة إلى رؤية طموحة ومتفائلة للمستقبل، وبيير بواليفير لا يعرض ذلك".

من المقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الليبرالي، التي تتحكم في قضايا القيادة، هذا الأسبوع، على الأرجح بعد المؤتمر الحزبي.

لقد هزت استقالة نائب رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند المفاجئة حكومة ترودو - قبل ساعات فقط من موعد تقديمها لتحديثها المالي السنوي.

في رسالة استقالة لاذعة، انتقدت "الحيل السياسية" لترودو، في إشارة على الأرجح إلى إعفاء ضريبي على المبيعات لمدة شهرين وخصم 250 دولارًا كنديًا (175 دولارًا) لمعظم العمال.

وقالت فريلاند إن كندا "لا تستطيع تحمل" هذه السياسات، التي يُنظر إليها على أنها منحة ما قبل الانتخابات لاستعادة بعض الناخبين، وتأتي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد احتمالًا خطيرًا لفرض تعريفات جمركية ضخمة يمكن أن تفرضها إدارة ترامب القادمة.

قال ترامب، الذي من المقرر أن يعود إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني، إنه سيوقع على أمر تنفيذي يفرض تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على جميع المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من كندا. كما لجأ ترامب إلى التقليل من شأن ترودو ودولة كندا على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى رئيس الوزراء باعتباره "حاكم ولاية كندا العظيمة".

وقاد ترودو الليبراليين إلى السلطة في عام 2015. ودافع عن قضايا تقدمية مثل مكافحة تغير المناخ ومعالجة الانتهاكات التاريخية ضد الشعوب الأصلية، لكن السنوات الأخيرة من رئاسته للوزراء تميزت باستياء متزايد من أدائه الاقتصادي.

انتُخب ترودو ثلاث مرات، آخرها في عام 2021، عندما ظل في السلطة لكنه خسر أغلبيته الحاكمة. ومنذ ذلك الحين، حقق حزب المحافظين بزعامة بواليفير تقدمًا على الحزب الليبرالي بأكثر من 20٪ في متوسطات استطلاعات الرأي الوطنية.

وجد بواليفير مؤخرًا أتباعًا لدى البعض في قاعدة ترامب، بما في ذلك إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم ومالك شركة إكس. في أواخر العام الماضي، وصف ماسك ترودو بأنه "أداة لا تطاق"، مضيفًا أن ترودو "لن يظل في السلطة لفترة أطول".