(CNN) -- لقي ما لا يقل عن 32 شخصًا حتفهم بعد أن ضرب زلزال قوي منطقة نائية في التبت صباح الثلاثاء، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية الصينية، مع الشعور بالهزات الارتدادية في نيبال المجاورة وأجزاء من شمال الهند.

وقالت الجمعية الجيولوجية الأمريكية (USGS) إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة وقع في الساعة 9:05 صباحًا بالتوقيت المحلي وأعقبته عدة هزات ارتدادية.

وحددت كل من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ومركز شبكات الزلازل الصينية موقع مركز الزلزال في أعلى هضبة التبت النائية بالقرب من حدود جبال الهيمالايا مع نيبال.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن 38 شخصا آخرين أصيبوا ولحقت أضرار بأكثر من ألف منزل في مقاطعة تينجري حيث يقع مركز الزلزال.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، حددتها شبكة CNN، أسطحًا مدمرة وواجهات متاجر وأكوامًا من الحطام في شوارع مقاطعة لاتس، على بعد حوالي 86 كيلومترًا (53 ميلًا) من مركز الزلزال. وأظهرت اللقطات تضرر بعض السيارات والدراجات النارية المتوقفة على طول الطريق.

والمنطقة القريبة من مركز الزلزال ذات كثافة سكانية منخفضة لكن قرى صغيرة تقع في وديان الهيمالايا النائية والتي يصعب الوصول إليها في كثير من الأحيان.

وأقرب مدينة رئيسية إلى مركز الزلزال هي مدينة شيغاتسي المقدسة، والتي تقع على بعد حوالي 180 كيلومترا (111 ميلا). المدينة هي المقر التقليدي للبانتشن لاما، ثاني أعلى زعيم روحي في البوذية التبتية، في المرتبة الثانية بعد الدالاي لاما.

والتقطت لقطات كاميرا المراقبة في أحد المتاجر الكبرى في شيغاتسي، والتي نشرتها شينخوا، لحظة وقوع الزلزال، حيث كان العملاء يركضون إلى الخارج بينما سقطت البضائع من الرفوف المهتزة.

وذكرت قناة CCTV الحكومية أن فرق الإنقاذ، بما في ذلك القوات الجوية الصينية، انضمت إلى جهود البحث.