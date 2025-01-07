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الصين.. السجن 3 سنوات لصانع الأفلام "أفلاطون" بسبب وثائقي عن الاحتجاجات

العالم
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الصين.. السجن 3 سنوات لصانع الأفلام "أفلاطون" بسبب وثائقي عن الاحتجاجات
صورة أرشيفية للاحتجاجات Credit: Kevin Frayer/Getty Images

(CNN)--  حُكم على صانع أفلام صيني بالسجن لـ3 سنوات ونصف بسبب فيلمه الوثائقي عن الاحتجاجات في بلاده ضد عمليات الإغلاق بسبب جائحة "كورونا" في 2022، حيث تسعى بكين إلى محو الذكريات المذهلة للمعارضة ضد تعاملها مع الوباء.

وحُكم على تشين بينلين من قبل محكمة شنغهاي، الاثنين، بعد محاكمة استمرت 3 ساعات خلف الأبواب المغلقة، وفقًا لما قاله شخص مطلع على القضية لشبكة CNN.

وأدين الرجل البالغ من العمر 33 عامًا بتهمة "إثارة المشاجرات والمشاكل"، وهي جريمة تستخدمها الحكومة الصينية بشكل متكرر لإسكات المعارضة وسجن النشطاء والمحامين والصحفيين.

واعتقلت شرطة شنغهاي تشين، المعروف باسم "أفلاطون"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بعد إصدار فيلم وثائقي لإحياء الذكرى السنوية الأولى لما أصبح يُعرف باحتجاجات "الكتاب الأبيض".

وكانت المظاهرات الحاشدة أكبر تدفق للمعارضة التي شهدتها الصين منذ عقود، مما يشكل تحديًا غير مسبوق للزعيم شي جين بينغ.

واندلعت الاحتجاجات بسبب حريق مميت في شقة في مدينة أورومتشي الغربية في نوفمبر 2022.

واعتقد الكثيرون أن إجراءات الإغلاق بسبب الوباء أعاقت جهود الإنقاذ، على الرغم من النفي الرسمي.

وأشعلت المأساة غضبًا عامًا عميقًا كان يغلي بعد ما يقرب من 3 سنوات من عمليات الإغلاق المتتالية والفحوصات الجماعية والصعوبات المالية.

واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، على نطاق غير مسبوق منذ حركة تيانانمين بقيادة الطلاب في 1989، وفي الحرم الجامعي وشوارع المدن الكبرى، تجمعت الحشود للمطالبة بإنهاء سياسة "صفر كوفيد"، حيث ندد البعض بالرقابة وطالبوا بحريات سياسية أكبر.

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وحمل البعض أوراقًا بيضاء فارغة في إشارة إلى للمنشورات والمقالات المعارضة  التي أزالها الرقباء، والسبب وراء تسمية المظاهرات في بعض الأوساط باحتجاجات "الكتاب الأبيض".

وفي شنغهاي، طالب المتظاهرون حتى الرئيس الصيني بالاستقالة - وهو عمل لا يمكن تصوره من التحدي السياسي تجاه أقوى زعيم في البلاد واستبدادي منذ عقود.

وانحسر المظاهرات في نهاية المطاف وسط حملة أمنية شاملة من قبل السلطات. بعد فترة وجيزة، ألغت الحكومة الصينية قيود كوفيد في تحول مفاجئ، على الرغم من أنها لم تعترف مباشرة بالاحتجاجات في أي بيان عام.

وتم إصدار فيلم تشن الوثائقي على يوتيوب ومنصة إكس (تويتر سابقا)، وهما محظوران في الصين، وأزيلت حساباته على المنصتين منذ ذلك الحين.

وباللغة الصينية، تم تسمية الفيلم الوثائقي "طريق أورومتشي الأوسط" - إشارة إلى الشارع حيث تجمع المتظاهرون في شنغهاي لتسليط الضوء على غضبهم إزاء الحريق في المدينة التي تحمل الاسم نفسه، فيما تم تسميته باللغة الإنجليزية بـ"ليست القوى الأجنبية".

 وقال تشن سابقًا إنه يريد استخدام الفيلم الوثائقي لمواجهة محاولة الحكومة تشويه سمعة الاحتجاجات وإلقاء اللوم على "القوى الأجنبية" في تدبير المعارضة، وهو أسلوب يستخدمه الحزب الشيوعي الحاكم في الصين غالبا لتفسير الغضب العام.

ومثل العديد من الشباب الذين شاركوا في الاحتجاجات، كانت هذه هي المرة الأولى التي يعبر فيها تشين عن مطالبه السياسية في الصين عندما نزل إلى شوارع شنغهاي في 26 نوفمبر 2022، وفقًا لمنشور نشره عند إصدار الفيلم الوثائقي، الذي قال إنه أنتجه  لنقل تجربته الشخصية وانعكاساته.

وذكر: "آمل أن أستكشف لماذا، كلما نشأت صراعات داخلية في الصين، يتم دائمًا جعل القوى الأجنبية كبش فداء. والإجابة واضحة للجميع: كلما ضللت الحكومة ونسيت وفرضت الرقابة، كلما كان علينا أن نتحدث ونذكر الآخرين ونتذكر، وفقط من خلال تذكر القبح يمكننا أن نسعى جاهدين نحو النور، وآمل أيضًا أن تحتضن الصين يومًا ما نورها ومستقبلها".

دعت جماعات حقوق الإنسان الدولية إلى إطلاق سراح تشين منذ اعتقاله.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود، في بيان أصدرته بمارس/ آذار: "ندعو الديمقراطيات إلى زيادة الضغط على السلطات الصينية لضمان إسقاط جميع التهم الموجهة إلى تشين، فلم يخدم المصلحة العامة إلا من خلال الإبلاغ عن الاحتجاجات التاريخية ضد انتهاكات النظام ولم يكن ينبغي أبدًا اعتقاله".

ويتباهى النظام القضائي الصيني الغامض، الذي يخضع للحزب الشيوعي، بالفعل بمعدل إدانة يتجاوز 99%، وتُعقد المحاكمات بشكل روتيني خلف أبواب مغلقة. 

وتقبع الصين في أسفل جدول تصنيف حرية الصحافة السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود في المرتبة 172 من أصل 180 دولة تقيمها.

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